Gramado do Dutrinha é elogiado e estádio deve receber jogos da Série A do Brasileirão

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) voltou a elogiar o gramado do Estádio Eurico Gaspar Dutra, conhecido como Dutrinha, que está sendo utilizado para jogos treino durante a Copa América em Cuiabá. A qualidade da estrutura também é um dos motivos que levou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a solicitar o uso do Dutrinha para jogos da Série A do Brasileirão, enquanto a Arena Pantanal é utilizada para o campeonato sul-americano. O Dutrinha encontra-se em fase final da maior obra desde sua construção em 1954. O investimento de quase R$ 2 milhões foi todo financiado pelo Executivo Municipal na gestão Emanuel Pinheiro.

“Eu só quero o melhor para Cuiabá e cobro diuturnamente da minha equipe que seja feito o melhor para minha gente. Este é o reconhecimento de todo esforço colocado nesta que é a maior reforma que o Dutrinha já viu desde que foi construído”, disse o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro.

Conforme combinado entre a Prefeitura de Cuiabá, que é responsável pela administração do estádio, e a Conmebol, a partir de sexta-feira (11), data de assinatura do Termo de Autorização, até 27 de junho, quando se encerra a participação da Capital na Copa América, o estádio fica totalmente à disposição da organização da competição. A segurança do local será feita pela Conmebol e não será permitida cobertura da imprensa e a presença de público, em razão do cumprimento das medidas de biossegurança contra a COVID-19.

O representante da Conmebol, Marcus Jacarandá, disse que o principal aspecto avaliado para receber as seleções para treino foi o gramado. “Principalmente o campo, o gramado está com excelente aspecto, está excelente para treino. A segurança também, o estádio por ser pequeno tem uma logística tranquila para a chegada, o que facilita o controle da nossa segurança do evento”, disse Jacarandá.

Pela Série A do Brasileirão, o Estádio cuiabano recebe as equipes do Cuiabá e Grêmio no domingo (20), às 15h (horário local).

Na manhã da última segunda-feira (14), a magistrada a frente do Juizado do Torcedor, Patrícia Ceni liberou o estádio para jogos sem torcida, com emissão do documento oficial ainda nesta semana. Para liberação completa do estádio, como autorização para jogos com torcida, a juíza solicitou que a arquibancada do lado visitante receba reforço do guarda-corpo, que deve ter sua altura aumentada para garantir a segurança de atletas, comissão técnica, arbitragem e torcedores. Todas as outras recomendação feitas pela juíza foram cumpridas pela Prefeitura de Cuiabá, como acessibilidade, separação de torcidas, adequação de vestiários, áreas exclusivas para arbitragem, segurança e para o Juizado do Torcedor, dentre outras.

“É uma alegria muito grande ver todo o esforço da gestão Emanuel Pinheiro em resgatar esse patrimônio do esporte local ser reconhecido nacional e internacionalmente. Não é só a estrutura que foi restaurada, mas também um pouco da esperança em tempo melhores”, disse a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Carlina Rabello Leite Jacob.

A obra no Dutrinha teve início em fevereiro de 2019 e foi executada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com a Secretaria de Serviços Urbanos e Obras Públicas. No momento, equipe finaliza alguns detalhes em pintura da estrutura e se prepara para iniciar a demarcação de vagas e sinalização do estacionamento. O alvará de Bombeiro já foi emitido e autorização do Juizado do Torcedor deve ser entregue até o fim desta semana. Restando agora a vistoria da Polícia Militar (PM).

Nesta semana, a CBF encaminhou nota à Prefeitura de Cuiabá atestando a excelência do Estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha. Veja a íntegra:

Reitero que a instalação esportiva em questão foi vistoriada e aprovada pela CONMEBOL, portanto apta em todos os aspectos de infraestrutura para receber as sessões de treinamento das seleções participantes do torneio. A entidade organizadora do evento está satisfeita com a qualidade oferecida e posta à disposição do atletas e comissões técnicas. Fica aqui o nosso agradecimento por todo suporte e parceria da Prefeitura de Cuiabá na realização de mais esse grande evento em nosso país.