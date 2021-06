Guarda Municipal de Várzea Grande é referência para outros municípios

Várzea Grande adotou os serviços de teleconsultoria nas Unidades da Atenção à Saúde, em um projeto piloto que deu certo, e amplia a capacitação de médicos para novas unidades e especialidades. O projeto, que teve início no Centro de Especialidades Médicas, agora se estende a todas as unidades do Programa Estratégia Saúde da Família e às Clínicas de Atenção Primária, com capacitação de médicos para acessar o Sistema do Telessaúde. O evento acontece nesta próxima segunda-feira (28), às 14h, no Centro Universitário Univag, Laboratório 13, Bloco C.

“A teleconsultoria é um serviço de apoio ao profissional de saúde e tem a finalidade de esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de trabalho. A ferramenta permite que um profissional receba uma segunda opinião de um especialista; esta resposta do especialista é baseada na melhor evidência científica disponível, adaptada para as realidades locais, ampliando a autonomia e a capacidade resolutiva do profissional solicitante”, explicou o superintendente de Atenção Primária, Geovane Renfro.

O Telessaúde disponibiliza aos profissionais e trabalhadores das Redes de Atenção à Saúde os serviços de Teleconsultoria, Telediagnóstico, Tele-educação; e Segunda Opinião Formativa. “O objetivo é evitar que pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) de Várzea Grande, atendidos nas Unidades Básicas de Saúde, entrem na fila de regulação para consultas especializadas. Com a consulta e com a ajuda de especialistas, a intenção é que o problema do paciente possa ser resolvido na hora. As novas especialidades que entram para o programa são Cirurgia Vascular e Gastopediatria”, esclareceu o superintendente.

Com a parceria da secretaria Estadual de Saúde, por meio do Telessaúde, a capacitação possibilitará ao médico da unidade de Atenção Primária promover o encaminhamento de pacientes às consultas especializadas, via regulação, ou tirando dúvidas, resolvendo o problema do paciente na hora, que é o objetivo principal.

A capacitação se baseia no acesso à plataforma do programa Telessaúde, e no cadastramento dos profissionais médicos. Após cadastrado, o médico terá acesso a nova ferramenta de trabalho e onde estiver atendendo o paciente, poderá acessar a plataforma pelo computador ou pelo smartphone.

Gevani Renfro explica que após a capacitação, o Programa ajudará o profissional que tem uma dúvida prática na clínica ou no processo de trabalho. “Desta forma, ele vai entrar na plataforma do Telessaúde com seu login e tirar a dúvida. Depois que o profissional recebe a resposta, ele avalia se ficou satisfeito e informa se a questão foi resolvida sem precisar regular o paciente para consulta com especialista. Nosso principal objetivo é melhorar a qualidade do serviço oferecido na Atenção Primária “, justifica Geovani Renfro, lembrando que de 80% a 90% dos casos podem ser resolvidos na atenção básica e que hoje há um número excessivo de encaminhamentos que poderiam ser evitados, não gerando filas.

Para o secretário Municipal de Saúde, Gonçalo de Barros, estar à frente de uma unidade de Atenção à Saúde é um grande desafio para o clínico geral , pois é preciso dar resposta a demandas muito complexas e variadas. Por isso, o papel do médico da Atenção Primária deve ser, acima de tudo, resolutivo.

“Integrar as nossas equipes médicas dos serviços da Atenção Primária ao Telessaúde e ampliar as especialidades a serem consultadas é um grande passo, pois o médico deve estar focado em proporcionar condições para que o paciente identifique na unidade de saúde um local que está disponível para atender seus problemas sempre que precisar. Com isso, ampliamos a capacidade de atendimento às demandas dos usuários do SUS de Várzea Grande. O objetivo principal é evitar a formação de filas nas especialidades médicas e resolver o problema clínico do paciente na hora, quando for possível. Fortalecendo a Atenção Primária, teremos menos pacientes graves e menos filas nas unidades secundárias e terciárias. Estudos apontam que 90% dos casos podem ser resolvidos nas unidades básicas, o que se funcionar certinho, desafoga as demais unidades, podendo atender melhor os casos de urgência e emergência com mais qualidade. Estamos aos poucos readequando a nossa Rede de Serviços para torná-las mais resolutivas e, assim, melhor atender a população várzea-grandense que necessita do SUS”, disse o secretário.