Guarda Municipal de Várzea Grande inspira municípios

Com compromisso agendado no Centro Político e Administrativo em Cuiabá, o secretário de Administração do município de Cáceres, Wilson Kishi, aproveitou a ocasião de sua viagem à capital, para conhecer a estrutura e o funcionamento da Guarda Municipal de Várzea Grande.

O gestor foi recepcionado pelo comandante da instituição de segurança Municipal, Alisson Baracat Salgado, que na ocasião apresentou o espaço físico que compreende a base da Guarda e as atividades realizadas pela tropa, entre ações operacionais e administrativas.

“Apresentamos ao secretário todas as funções relativas a Guarda Municipal e as Leis que regem a instituição de segurança e explicamos ainda o regimento e os trabalhos desenvolvidos por cada setor. O secretário ficou surpreso com o nosso trabalho e manifestou o desejo de se criar uma guarda nos moldes da nossa GM na cidade de Cáceres. Um projeto de viabilidade está em estudo e será apresentado para a prefeita do município que também manifestou o desejo de conhecer a nossa instituição”, destacou o comandante.

Alisson Baracat disse que a Guarda Municipal é vista como modelo para outros municípios do Estado que pretendem criar em seus pólos uma base semelhante à de Várzea Grande. “E essa iniciativa nos enche de orgulho, é sinal que o nosso trabalho tem chamado a atenção de outros municípios e nós só temos a agradecer”.

De acordo com o subcomandante da Guarda Municipal, Alexander Gouveia, uma das atividades que chamou a atenção do secretário de Administração de Cáceres foi o programa ‘Arte de Proteger’, que usa a apresentação de bonecos para falar sbre diversas temáticas para crianças, principalmente aos alunos da Rede, municipal, estadual e particular. “O secretário ficou surpreso com o manuseio dos bonecos e o alcance que essa atividade produz na interatividade com as crianças que aprendem, brincando”.

Quanto aos equipamentos operacionais da Guarda, Wilson Kishi também conferiu as armas e as munições que são usadas no combate à criminalidade no município.

Para o comandante da Guarda Municipal, o que faz da instituição de segurança de Várzea Grande um modelo para outros municípios do Estado é a dedicação e o desempenho de cada integrante no seu dia a dia, além da visão empreendedora que a gestão pública tem feito no que tange aos investimentos materiais e humano para o aprimoramento da corporação.