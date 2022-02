Guarda Municipal registra diminuição de acidentes de trânsito sem vítimas

Seguindo planejamento estratégico autorizado pelo prefeito Kalil Baracat, a Secretaria de Saúde de Várzea Grande, realiza neste sábado (12/2), o Dia “D” da vacinação contra a covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. A ação acontece das 8h às 16h nos pontos de vacinação das Escolas Estaduais Adalgisa de Barros (Centro) e Jaime Veríssimo de Campos ‘Jaiminho’, localizada no bairro Tarumã, cumprindo determinação da ANVISA de que a vacinação neste público-alvo se dê em locais diferenciados da aplicação nos adultos.

“Temos obtidos excelentes resultados com a vacinação, principalmente porque estamos salvando vidas e preservando outras e isto é o que importa. Quero agradecer o empenho e dedicação de todos os profissionais da área de Saúde de Várzea Grande por estarem se dedicando, se desdobrando e mostrando que são mais do que profissionais, são seres humanos agindo com amor ao próximo”, disse Kalil Baracat sinalizando que não faltará apoio, nem priorização para a Saúde Pública em Várzea Grande que afinal de contas atende pessoas vindas de todo Mato Grosso, do Brasil e de outros países.

Segundo Gonçalo de Barros, não há necessidade de agendamento, mas sim o cadastro, que deve ser feito antecipadamente no site da prefeitura de Várzea Grande, pelo endereço eletrônico www.varzeagrande.mt.gov.br, e clicar na aba imunização. No caso de famílias que não possuem acesso à internet, o cadastro será feito nos diversos pontos de vacinação espalhados estrategicamente pela cidade.

“Crianças com comorbidades, é necessário apresentar exames, receitas, relatórios ou prescrições médicas, um documento de identificação com foto, comprovante de endereço e Cartão do SUS ou CPF. Para as crianças entre 5 e 11 anos, sem comorbidades, os responsáveis deverão apresentar CPF ou cartão do SUS dos pequenos, ou certidão de nascimento. Será uma grande ação envolvendo nossos servidores da Saúde para ampliarmos a cobertura vacinal das nossas crianças. É fundamental que os pais e responsáveis compareçam com seus filhos aos postos de vacinação e os protejam contra as formas graves do coronavírus”, afiançou Gonçalo de Barros, lembrando que a nova cepa ou variante a Omicron é menos letal, mas ainda mais agressiva que as anteriores e os resultados da vacinação pelo mundo tem permitido a retomada de certa normalidade que não pode ser confundida com libertinagem, disse o titular da pasta de Saúde de Várzea Grande.

“Os pais ou responsáveis terão 2 pontos de vacinação à disposição na cidade para levar as crianças, que serão disponibilizadas doses da vacina Pfizer e Coronavac. Seguimos trabalhando para imunizar as nossas crianças. Várzea Grande se tornou referência na agilidade e eficiência da vacinação. Agora, a meta é voltar às aulas com segurança e a proteção que as vacinas proporcionam. Nossas equipes estão mobilizadas para, mais uma vez, acolher nossos pequenos com todo carinho e atenção”, afirmou o secretário.

Neste sábado excepcionalmente não haverá vacinação para os demais grupos e adultos, no Parque Berneck, em decorrência da grande mobilização do dia ‘D’ da vacinação em crianças

Gonçalo explica que o dia ‘D’ é um dia especial, onde se pretende vacinar o máximo possível de crianças, agora com o retorno das aulas. “A procura aumentou, e são necessários a disponibilidade de servidores, preparados para ação, entre técnicos, enfermeiros, pessoal da tecnologia da Informação, para auxiliar nos cadastros, enfim, uma ação, preparada com muito planejamento para o acolhimento das crianças, com todas as medidas de biossegurança. É importante que os pais e as crianças compareçam neste dia, nas Escolas Estaduais, Adalgisa de Barros e Jaime Veríssimo de Campos ‘Jaiminho’, para que Várzea Grande atinja sua meta de vacinar 100% as crianças desta faixa etária”, concluiu.



CALENDÁRIO

– Dia ‘D’ da Vacinação

Crianças entre 5 a 11 anos

Sábado 12 de fevereiro

LOCAIS:

* Escola Estadual Jaime Veríssimo de Campos Junior “Jaiminho” localizada na Rua Chile – Jardim Tarumã.

* Escola Estadual Adalgisa de Barros. (Centro)

– Horário: 8h às 16h