Guardas municipais participam de curso prático de tiro e uso de armamento

Com acolhimento humanizado, os servidores homens da Saúde Pública de Várzea Grande estão tendo um dia especial para cuidar da sua saúde, na sede da secretaria. Na abertura oficial do ‘Novembro Azul’ da cidade, realizada nesta manhã (10), as atividades foram iniciadas pelos servidores, que são eles que cuidam da população atendida nas Unidades de Saúde da Rede SUS.

“Fizemos esta escolha, de iniciarmos a campanha do ‘Novembro Azul’, começando pelos servidores da Saúde, que com suas atividades intensas no cuidado com o cidadão várzea-grandense, não tem tempo suficiente para cuidar de si. Fizemos o mesmo no “Outubro Rosa”. A nossa intenção também é cuidar de cada servidor público da nossa Pasta que prestam relevantes serviços à sociedade. Nesta época de pandemia, as atividades se aceleraram, e este tempo para eles foi dado neste dia para que cada um cuide também da sua saúde”, disse o secretário Municipal de Saúde, Gonçalo de Barros. O secretário destacou ainda que neste mês estarão à disposição deste público, 18 Unidades Básicas de Saúde, para realização de exames e acesso a consultas médicas. “O nosso objetivo principal é promover ações para o público masculino com serviços de saúde com espaços masculinos, espaços inclusivos à Saúde do Homem”, pontuou.

Durante as atividades deste dia estarão à disposição dos servidores homens , das 8h às 15h, serviços de saúde como: Testes de Glicemia, verificação de pressão arterial e Testes Rápidos, que detectam doenças como: Hepatites, HIV e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s), atendimento médico para homens acima dos 40 anos de idade, com orientações sobre a prevenção do câncer de próstata e de pênis; palestras sobre a importância de realizar exames de rotina e cuidar da saúde constantemente. Também teve palestra com a nutricionista Laura Guimarães sobre alimentos que podem auxiliar na redução de doenças, como hipertensão, diabetes, e na recuperação do paciente com câncer.

“A adoção de hábitos saudáveis, a prática de atividade física regular, a alimentação balanceada e o uso moderado de bebidas alcoólicas são essenciais para reduzir problemas de saúde. Além disso, a identificação precoce de doenças aumenta as chances de um tratamento eficaz. Por isso, visitas regulares às unidades de saúde para acompanhamento e realização de exames devem fazer parte da rotina dos homens, além de adotar alimentação mais balanceada”, destacou a nutricionista, Laura Guimarães.

Durante todo o mês, 18 unidades de Atenção Primária à Saúde do município irão desenvolver diversas ações voltadas para a promoção da saúde do homem, segundo o superintendente de Atenção Primária, Geovani Renfro.

“Vamos divulgar a importância de homens com mais de 40 anos procurarem um médico regularmente, mesmo sem sentir nada, para avaliar as doenças relacionadas ao trato urinário inferior. Convidamos os homens da nossa cidade a comparecerem nas unidades básicas de saúde disponíveis para fazerem exames preventivos. Afinal, a prevenção e o diagnóstico precoce são as principais atitudes contra o câncer de próstata. Porque quando o assunto é prevenção, todos saem ganhando”, avaliou o superintendente Geovani Renfro.

Depoimentos:

O servidor da Saúde, que atua como motorista há 3 anos, José Cláudio da Costa , 57 anos, disse que o dia foi produtivo, uma vez que o oportunizou colocar em dia seus exames. “Eu me cuido com frequência, mas muitas vezes não dá tempo de ir ao médico. A gente sente uma dorzinha aqui, ali, toma remédio e passa, pela falta de tempo de ir a uma unidade de saúde. Hoje vou fazer todos os exames à disposição e colocar em dia a minha saúde. Esta ação é muito importante, porque o homem nunca tem tempo para se cuidar. Engano! Todos devem se cuidar, ainda mais com tantas doenças aparecendo. Esta pandemia remete para a gente se cuidar e manter a imunidade boa”, disse ele.

Já o servidor Edson Alfredo, de 50 anos, que exerce a função de Agente Administrativo, há 12 anos, disse que a jornada de trabalho é intensa, porém nada justifica não participar de ações de saúde que são importantes. “Nós homens somos muito intensos no trabalho e não percebemos que temos que nos cuidar. Estas ações do ‘Novembro Azul’, alertam para conscientização. Fazer um check-up é a melhor forma de prevenir doenças e evitar que as doenças se alastram. Hoje fiz todos os exames e fiquei feliz e aliviado que estou me cuidando”.

Causas da doença:

As causas do câncer de próstata são desconhecidas. Embora apareça em homens com mais de 50 anos de idade, as chances de se desenvolver a doença aumentam em até dez vezes se já tiver ocorrido algum caso na família.

Outros fatores, como estilo de vida e alimentação inadequada – à base de gordura animal e pobre em frutas, legumes, verduras e grãos –, também podem interferir no surgimento da doença.

É um tipo de câncer que demora a se manifestar, exigindo exames preventivos com frequência para não ser descoberto em estado avançado e potencialmente fatal.

Homens a partir dos 50 anos (ou 45, se houver casos na família) devem procurar um urologista anualmente para realizar os exames que consistem no toque retal e no exame de sangue, para verificar o PSA (antígeno prostático específico). Havendo suspeita é preciso fazer a biópsia da próstata para obter diagnóstico preciso.

As 18 Unidades de Saúde de Atenção Primária que realizarão atendimentos do “Novembro Azul”:

Funcionamento de segunda à sexta das 8h às 11h e das 13h às 16h.

– Centro de Saúde do Água Limpa

– Centro de Saúde Nossa Senhora da Guia

– Centro Especializado em Saúde CES

– Clínica de Atenção Primária a Saúde do 24 de Dezembro

– Clínica de Atenção Primária a Saúde do Cristo Rei

– Clínica de Atenção Primária a Saúde do Jardim Glória

– Clínica de Atenção Primária do Marajoara

– Clínica de Atenção Primária a Saúde do Parque do Lago

– Estratégia Saúde da Família do Água Vermelha

– ESF Capão Grande

– ESF Jardim União

– ESF Manaíra

– ESF Manga

– ESF São Mateus

– ESF Souza Lima

– ESF Unipark

– ESF Vila Arthur

– Serviço de Assistência Especializada SAE CTA- Exclusivo para pacientes da Unidade.