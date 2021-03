Guia interativo do Senar ajuda a melhorar gestão da propriedade rural

A quinta-feira (04.03) foi bem especial para o engenheiro agrônomo de Rondonópolis Wanderley Gusmão, credenciado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) há 10 anos. Como um dos vencedores do 1º Prêmio de Vídeos Educativos de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS) realizado pelo Senar Brasil, ele recebeu a premiação das mãos do superintendente Francisco Olavo Pugliesi de Castro, popularmente conhecido como Chico da Paulicéia.

O kit é composto por um tripé, uma luminária, celular e fones de ouvido para gravação de vídeos. Entusiasmado e feliz, Gusmão abriu o pacote, montou o equipamento e já testou. “Só tenho a agradecer a oportunidade de trazer este título para o estado. A partir de agora vou investir nesta área que é o futuro”.

Tudo começou com a ajuda de um amigo, que gravou o vídeo vencedor, e com a autorização da fazenda – onde ocorreram as filmagens. O instrutor preparou uma videoaula de oito minutos sobre “Manutenção e Regulagem do Sistema de Alimentação de Colheitadeira de grãos”. O vídeo está disponível no canal do Sistema CNA/Senar no youtube. (Para assistir clique aqui).

“Durante os treinamentos, percebi que os operadores não tinham essa informação. Queria gravar um vídeo em que eu mostrasse o manual da máquina e pudesse orientar os trabalhadores a operarem com segurança”, destaca.

Para o superintendente do Senar-MT, é gratificante ter representante do Senar-MT entre os 10 vencedores do prêmio. “Mais importante do que a técnica é a iniciativa do profissional em inovar, uma proatividade que beneficia tanto o instrutor, quanto os participantes dos nossos treinamentos”.

Diretor de Operações do Senar-MT, Carlos Augusto Zanata, mais conhecido como Guto Zanata, acrescenta que o resultado demonstra a qualidade da instrutoria do Senar. “Estar em um grupo de 10 premiados, entre 66 classificados para a etapa nacional, demonstra que a iniciativa e a busca por solução despontaram entre as melhores do Brasil”.

Prêmio – Lançado em 2020, o objetivo do Prêmio é reconhecer os esforços dos instrutores em proporcionar, com criatividade, informações qualificadas dentro de sua expertise profissional por meio de vídeos educativos.