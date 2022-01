Guias de Cuiabá recebem cestas básicas em ação da primeira-dama e Secretaria de Turismo do município

As Secretarias de Turismo e de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa Com Deficiência, mais uma vez, realizaram nesta segunda-feira (10), a entrega de cestas básicas aos guias turísticos de Cuiabá. A ação faz parte da campanha Natal Sem Fome, idealizada pela primeira-dama do município, Márcia Pinheiro.

“O setor do turismo foi um dos mais afetados durante o período de pandemia. A Prefeitura de Cuiabá tem a preocupação com essas questões sociais, tanto é que a Secretaria de Assistência Social está com esse programa de entregas de cestas básicas no decorrer deste período da Covid e no Natal, a ação foi reforçada, a pedido da primeira-dama do município. Esta não é a primeira vez que os guias recebem cestas básicas, na ação ‘Vacina Solidária’, os guias foram contemplados também com alimentos. A gente só tem a agradecer ao prefeito e à primeira-dama, porque os guias dependem de agenda, de vendas de pacotes de passeios. E o mercado ainda não está aquecido para esse setor”, comentou o secretário de Turismo, Oscarlino Alves.

A secretária adjunta de Assistência Social, Clausi Barbosa, lembra que a campanha Natal Sem fome, está em sua 5º edição. “Estamos ao longo desses anos favorecendo essas famílias, com cestas especiais e com panetone. A pedido da primeira-dama, Márcia Pinheiro e da secretária Hellen Ferreira, que sempre apoiaram esse setor que foi um dos mais prejudicados durante esse período pandêmico”, ressalta ela.

A presidente do Sindicato dos Guias de Turismo de Mato Grosso- Singtur MT, a turismóloga Susy Miranda Cordova, agradeceu ao prefeito Emanuel Pinheiro e a primeira-dama Márcia Pinheiro pela iniciativa de contemplar o setor do turismo. “A gente pensa que está passando por essa etapa e do nada começa tudo de novo. O turismo está engatinhando e muitos profissionais não estão atuando por causa da idade. E é muito importante essa iniciativa do prefeito e da primeira-dama em apoiar os guias. Sabendo que esse setor ainda está se recuperando, nós estamos com projetos alinhados com a Pasta de Turismo de Cuiabá e iremos fazer alguns City Tour para incentivar os profissionais a atuarem na capital e mostrar para os turistas o que temos de melhor na nossa cidade”, concluiu.

Em 2021, a campanha Natal Sem Fome atua na distribuição de cerca de nove mil cestas, adquiridas via Fundo Solidário Social, criado em junho de 2019, que auxilia iniciativas e atividades de relevância social, considerando o cenário de situação emergência.