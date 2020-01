Hazama avalia como positiva a gestão 2019 e reforça compromisso com crescimento econômico

06/01/2020 21

Desde o início da atual administração, em 2015, a Subprefeitura do Cristo Rei já fez investimentos em diferentes áreas, grande parte contemplando pedidos de obras e serviços feitos pela própria comunidade local. O dado foi apresentado pelo vice-prefeito, José Hazama durante balanço geral de 2019, que, a exemplo dos últimos anos, garantiu prioridade para a educação, esportes e lazer, saúde, asfalto e tapa buracos com recursos próprios e parcerias.

Ele enalteceu a importância da participação popular, que contribui para identificar os investimentos mais importantes para a cidade, em especial, na região do Grande Cristo Rei. “Além de manter os grandes projetos, novos investimentos estão sendo contemplados justamente nas áreas priorizadas e apontadas pela população, ou seja, a pavimentação, a melhora das estruturas de esporte, lazer e a segurança e neste ano as Praças serão reformadas para aumentar as áreas de lazer e implantação de mais espaços fit”, afirmou.

“A comunidade precisa participar ativamente e ser parceira da Prefeitura. Hoje nossa comunidade comemora pelos equipamentos públicos, Avenida 31 Esportiva, Estádio Dito Souza, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cristo Rei, operação tapa buracos, asfaltamento, limpeza urbana, entre outros trabalhos relevantes na região de superam investimentos de mais de RS 15 milhões só para região”, pontuou o vice-prefeito.

Em sua apresentação, José Hazama, fez um rápido balanço das realizações da sua administração regional. “Cumprimos o nosso Plano de Governo”, destacou, referindo-se especialmente à área da educação, esporte e lazer que este ano absorveu acima do índice constitucional. “A Educação ampliou os investimentos em educação neste ano, e o Cristo Rei foi beneficiado. O bairro Cristo Rei foi contemplado com estes benefícios que foram de encontro com anseios da população local”, disse.

Em 2020, recursos orçamentários continuarão sendo destinados à educação, o que representará percentual significativamente superior aos 25% exigidos pela Constituição Federal. Estes investimentos deverão garantir a reforma e ampliação CMEIs, além das escolas municipais, aquisição de equipamentos, entre outras obras, atingindo toda a região do Cristo Rei.

Em relação à segurança, o vice-prefeito ressaltou os significativos investimentos realizados, entre outros, na melhoria da iluminação e ocupação dos espaços públicos e o fortalecimento da Guarda Municipal, com a aquisição de novos equipamentos e veículos.

O vice-prefeito lembrou ainda a importante realização de obras de mobilidade urbana. “A duplicação da Avenida Filinto Muller era um sonho antigo da população que se tornou realidade na gestão atual. No orçamento do próximo ano, estão previstos para o Grande Cristo Rei novos projetos, incluídas obras como a revitalização de vias, pavimentação asfáltica, implantação de ciclovias e a manutenção e limpeza geral das vias, revitalização de espaços públicos, entre outros”.

“Apesar da forte crise econômica nacional, a prefeitura se recuperou, aumentando a arrecadação e sendo destaque nos seus indicadores econômicos. Desde 2015, passando por 2016 e 2017 (últimos dados levantados pelo IBGE), o Produto Interno Bruto – PIB Variável cresceu R$ 1.624.147 bilhão, numa clara demonstração do aquecimento da economia local potencializada pelos investimentos públicos e privados. Não tivemos desequilíbrio no serviço público da cidade. Garantimos os salários dos servidores, cumprindo calendário anual, e mantivemos integralmente os serviços da cidade e ainda realizamos ampliação, com abertura de novos serviços, principalmente na Saúde Pública. Várzea Grande voltou a crescer e principalmente que as pessoas, o comércio e a indústria voltaram a acreditar no futuro da cidade e no Poder Público Municipal. É realmente desafiador. O sentimento é de dever cumprido pelas realizações e acima de tudo com respeito ao dinheiro público, na sua aplicação de forma transparente – todos os indicadores mostram isso, inclusive o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, colocou Várzea Grande com nota máxima pela transparência dos seus dados, e ainda pela garantia de investimento com qualidade”, sublinhou Hazama.

Na região do Grande Cristo Rei também foram recebidos seguintes serviços diariamente e de rotina: varrição de ruas e Avenidas, coleta de entulhos de ruas, retiradas de galhos de podas de árvores, pintura de meio-fio, troca de lâmpadas, limpeza de terrenos públicos e instalação de 02 pontos de ônibus, dentre outros serviços.

Limpezas em: Cemitérios, Escolas Municipais, CEMEIs, Praças, DAE, Campos de Futebol, Rotatórias Manga, Rotatória do Assaí, Rotatória da Univag, Rotatória Ponte Sérgio Mota, Estádio Municipal Dito Souza, ponte Sérgio Mota e ponte Nova, além de manutenção de Unidades de Saúde e Policlínicas.

Neste período foram executados serviços com pavimentação asfáltica nos bairros: Carrapicho, Joaquim Curvo, Vila Vitória, Hélio Ponce de Arruda.

Limpeza no espaço de Lazer Via 31, na Avenida 31 de Março bem como ciclovia. Auxílio a Secretária de Saúde através da coordenação de Zoonoses na limpeza geral de 04 residências e atendendo pedido Ministério Público, limpeza do Lixão do Bairro Santa Luzia.

Em todos os bairros que compreende o Grande Cristo Rei foram feitos serviços de troca de lâmpadas e luminárias totalizando a troca de cerca de 1.307 unidades só neste ano.

Por: Cláudia Joséh – Secom/VG