HF BRASIL/CEPEA: Em busca de praticidade, consumidor eleva demanda por HFs industrializados na pandemia

O Programa Protagonismo Rural é um projeto do SEBRAE/Acre que tem o objetivo de auxiliar as instituições representativas do setor produtivo da indústria, comércio e setor rural no fortalecimento de suas missões institucionais.

Registro da assinatura do Termo no município de Xapuri. Foto: Reprodução

Neste contexto, o Protagonismo Rural tem como missão auxiliar o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR – AC) e a Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (FAEAC) na organização das bases, entrega de melhores serviços aos produtores rurais, e efetivação de políticas públicas que facilitem a vida dos homens e mulheres no campo.

Foi com esse espírito que o Sistema FAEAC/SENAR – Acre, em parceria com os Sindicatos Rurais dos municípios de Xapuri, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, celebraram no mês de julho com as prefeituras municipais desses municípios, as assinaturas de Termos de Cooperação Técnica para otimizar as ofertas do Sistema.

Com a parceria, a identificação das demandas, público-alvo e cadeias produtivas prioritárias para o desenvolvimento do setor rural dos municípios passaram a ser levantadas de forma conjunta, evitando sobreposição de ações e otimizando os recursos dos diversos entes. Desta foram, busca-se garantir o melhor atendimento do produtor rural, melhorando a qualidade de vida e a renda das famílias.

“Em primeiro lugar, iniciamos a organização mínima das bases, que são os sindicatos rurais. Depois, passamos a oferecer serviços de qualidade para os produtores. Agora, assinamos Termos de Cooperação Técnica com as prefeituras de Xapuri, Sena Madureira, Rio Branco, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, visando realizar ações conjuntas com o objetivo de evitar sobreposição de ações e otimizar equipe técnica e recursos de todos os parceiros envolvidos”, destacou o superintendente do SENAR – AC, Mauro Marcello Gomes de Oliveira.

Protagonismo Rural visa, através do reforço na parceria institucional, melhorar a vida da população rural acreana. Foto: Reprodução

Para Maria Audilena Silva Novais, presidente do Sindicato Rural de Xapuri, as expectativas são altas: “Atualmente, contamos com 72 associados, e nossas expectativas quanto às ações do Termo celebrado é identificar a real necessidade de instrução dos produtores/trabalhadores rurais, no que se refere à instrução e capacitação. Após identificarmos as necessidades, iremos disponibilizar as capacitações adequadas no intuito de agregar conhecimento e, consequentemente, melhoria na produção, condições de trabalho e qualidade de vida das famílias rurais de Xapuri”.

“As próximas fases do Protagonismo Rural envolvem ampliação dos serviços para os sindicatos, treinamento de equipe técnica, e ampliação dos municípios atendidos, de modo que possam ser disseminados os bons exemplos que estamos presenciando em todo o Acre”, afirmou Mauro Marcello.