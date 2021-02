HF BRASIL/CEPEA: FAO declara 2021 como o ano dos HFs, e publicação do Cepea traz detalhes dessa campanha

Foi oficializada a criação do Centro de Pecuária de Precisão – CPP Uberaba. O termo de cooperação técnica entre o Sistema FAEMG/SENAR/INAES e a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) foi assinado na manhã desta quarta-feira (3), com a participação do presidente do Sistema FAEMG, Roberto Simões, por videoconferência.

A solenidade foi na sede da associação, em Uberaba. O superintendente do SENAR MINAS, Christiano Nascif, participou presencialmente do evento, com a coordenadora de Formação Profissional Rural e Promoção Social, Liziana Rodrigues, e o gerente regional do Sistema FAEMG em Uberaba, Caio Sérgio Oliveira. Nascif assinou o termo pelo Sistema FAEMG. Pela ABCZ, a assinatura foi feita pelo presidente Rivaldo Machado Borges Júnior.

À esquerda, Rivaldo Borges, da ABCZ, durante a assinatura. À direita, Christiano Nascif, do SENAR MINAS (Foto: Juliana Fidelis)

“Nossas carnes continuam fortíssimas no mercado e na exportação. É um setor que nos orgulha muito. Mas os desafios são mais complexos a cada dia, então é preciso que juntemos forças. A criação deste Centro é uma iniciativa moderna, e será mais uma forma de nos unirmos para enfrentar as dificuldades e os desafios trazidos pela pandemia.” – Roberto Simões

“É uma satisfação muito grande ratificar essa parceria com a ABCZ. A primeira de muitas. Essas ações reforçam ainda mais a atuação da Federação no Triângulo Mineiro, região da mais alta importância para o estado e para a economia nacional. O Centro vai prover muita informação importante para o estado, o país e o mundo, dar muita amplitude para o trabalho do Sistema FAEMG junto à ABCZ e todo o Triângulo. Estamos dando um salto no que tange à pecuária de precisão.” – Christiano Nascif

“Agradecemos o trabalho da Federação nesta parceria, trata-se de um apoio importantíssimo para o crescimento da agricultura e pecuária de Minas Gerais. O Centro representa o crescimento do atendimento às necessidades do pequeno, médio e grande pecuarista. Contamos também com a participação importantíssima do Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba em várias ações proativas. Esta é a oportunidade da ABCZ levar para a Fazenda Experimental conhecimento e tecnologia, beneficiando o estado e todo o Brasil. Estamos juntos para levar tudo isso para o agronegócio brasileiro.” – Rivaldo Machado Borges Júnior

Pioneirismo

A ABCZ providenciou a infraestrutura e instalações e o Sistema FAEMG ficou será responsável pelos recursos para promoção dos cursos. O início das atividades está previsto para maio, mas os primeiros cursos devem ser ministrados já em março. As instalações ficam na Fazenda Experimental Orestes Prata Tibery Júnior, em Uberaba. A unidade será administrada pela ABCZ e coordenada pelo SENAR MINAS. O Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba fará a mobilização dos eventos.

“Esta é uma ação inovadora e pioneira para a região, pois não há nada parecido no estado de Minas Gerais. Será uma oportunidade para o produtor adquirir mais conhecimentos e estar perto de tecnologias inovadoras e de baixo custo”, afirma Caio Oliveira. “O CPP representa o engajamento do Sistema FAEMG/SENAR/INAES e parceiros no desenvolvimento social, ambiental e econômico da pecuária do estado”, conclui.

Formação completa para o produtor

O Centro de Pecuária de Precisão visa gerar informação, pesquisa, tecnologia e qualificação profissional, contribuindo para o aumento da produção sustentável de carne e leite bovinos. No local também será desenvolvido o Programa de Assistência Técnica e Gerencial – ATeG para produtores participantes do Programa Pró-Genética e Integra Zebu em Minas Gerais. Também serão ofertados programas especiais e ações de formação profissional rural e promoção social.

A construção contará com duas salas de aulas equipadas com kits multimídia, sendo uma com computadores para os cursos das áreas de tecnologia e inovação. Para os animais, haverá um curral inteligente e antiestresse. A Embrapa irá desenvolver trabalhos conjuntos em campo para estudos de ILPF (Integração Lavoura Pecuária Floresta) e cultivares para pastagens.