HMC é classificado como ótimo e bom por 92% dos usuários em 2020

O Hospital Municipal de Cuiabá – HCM Dr. Leony Palma de Carvalho finalizou o último ano, classificado como “ótimo e bom” por 92% dos usuários atendidos pela unidade de saúde em 2020. A pesquisa de satisfação ouviu 3222 pacientes homens e mulheres de 15 a 60 anos, entre os meses de janeiro a dezembro deste ano.

Inaugurado no dia 18 de novembro de 2019, a estrutura possui 315 leitos, sendo 178 de adultos, 20 leitos no Centro de Tratamento de Queimados, 60 de UTI, 38 de Emergência, seis salas de cirurgia e 13 leitos RPA (recuperação pós-anestesia), além do ambulatório com mais de 13 das especialidades médicas mais procuradas pela Central de Regulação, exames como ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia e radiografia e parque tecnológicos com equipamentos de última geração. Além disso, o HMC também conta com urgência e emergência onde funciona o novo Pronto Socorro, dispõe de um heliponto para transferência de pacientes em estado grave e o transporte de órgãos com mais rapidez e segurança. Sem contar que se tornou referência nacional e internacional por meio do programa SOS AVC.

Os dados sobre a pesquisa são da Ouvidora do HMC, que ainda detalhou por setor, o índice de satisfação feitopelos usuários, como por exemplo, o de Enfermaria que teve os maiores índices de satisfação nos setores de Condutor de paciente, que registrou 99,9% de aprovação, sendo 91,8% de ótimo e 8,1% bom. O atendimento médico na Enfermaria também foi bem avaliado, tendo 97,5% de aprovação com 83,7% de ótimo, 10,4% bom e 3,4% regular. Da sua estrutura, a enfermaria teve uma aprovação de 99,9%, sendo 91,8% ótimo e 8,1% bom.

Jacinto Pereira, que esteve internado na Enfermaria do HMC por 35 dias, fez questão de agradecer a toda equipe que atua na unidade de saúde, pelo atendimento recebido durante o tempo que ficou no local.

“Eu não tenho do que reclamar, as pessoas são excelentes, o atendimento com as enfermeiras foi excelente, são super educadas. Os médicos também são educados, gostei muito de tudo no geral, desde o pequeno faxineiro ao grande administrador. Os médicos, todos excelentes, sem falar na estrutura do refeitório, a alimentação, a nutricionista que todo dia me visitava, querendo saber como estava a minha alimentação, são excelentes também. Realmente não tenho do que reclamar, todas pessoas são ótimas. O hospital está de parabéns, espero que continue assim, que a sociedade vai agradecer muito. O meu atendimento foi 99%, porque 100% só Jesus. A sociedade mato-grossense e a sociedade cuiabana agradece. HMC está de parabéns, está sendo muito bom para o andamento da Saúde Pública e a sociedade agradece’’, disse Jacinto.

Dentre os itens mensurados também houve as melhores satisfações nos quesitos de avaliação geral do HMC, que registrou 97,2% de aprovação somada entre 77,4% de ótimo, 13,7% bom e 6,1% regular. Além disso, o Atendimento médico do ambulatório também foi 99,8% bem avaliado sendo 87,7% de ótimo, 10,7% bom e 1,4% de regular. Com relação à Estrutura física do ambulatório, a avaliação pelos usuários foi de 97,2%, consistidos em 82,9% de ótimo e 17,4% bom.

Já nos setores de Urgência e Emergência, a ouvidoria registrou que a maioria dos entrevistados também avaliaram como positiva e satisfatória nos quesitos de equipes de enfermagem, com 98,5% de satisfação, sendo 83,1% ótimo, 11% bom e 4,4% regular. Na equipe médica, a avaliação ficou em 97,7%, disseminados em 75,6% de ótimo, 16,8% bom e 5,3 regular.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, falou da alegria e satisfação dos usuários em mais um ano de funcionamento do HMC e ressalta que uma das principais bandeiras de seu mandato é a Saúde.

“Eu não medirei esforços para que Cuiabá continue sendo uma capital referência na saúde pública municipal. Cuidar da saúde e do bem estar dos cuiabanos sempre foi um anseio meu e vou continuar me esforçando e trabalhando para que haja qualidade de vida e esperança de um futuro cada vez mais promissor para nossa gente”, ressaltou Pinheiro.

O diretor geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública – ECSP Célio Rodrigues, reforçou a fala do prefeito e afirmou ainda, que a equipe adotou como seguimento as orientações de Emanuel Pinheiro a respeito de um tratamento mais humanizado para a população.

“Em todos os setores o índice de satisfação é superior a 90%, isso quer dizer que mesmo enfrentando uma pandemia, o nível de atendimento do HMC não caiu, a população tem demonstrado que está gostando e tudo isso devido a gestão humanizada implantada pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Vamos continuar trabalhando para que os dados não mudem e só melhorem daqui para frente”, afirmou Célio Rodrigues.

Para a ouvidora Manuela Luzardo a ótima avaliação no departamento é reflexo de todo empenho, trabalho e dedicação, que vem sendo feito pela equipe médica, de enfermaria, e administrativa do hospital, tendo como missão desde a sua inauguração, garantir a saúde da população de forma humanizada, conforme a política de atendimento adotada na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro.

“O trabalho de pesquisa de satisfação passou a ser realizado também via telefone, buscando estarmos atentos as necessidades e anseio da população. Dessa forma, conseguimos manter a média de satisfação anual do ano de 2020 de 92%. Assim, é com essa visão e muito trabalho que continuaremos buscando a excelência de nossos atendimentos na atenção à saúde, sob a supervisão da diretoria do HMC, Célio Rodrigues. A nossa meta é de que a política de humanização do prefeito se concretize com excelentes resultados durante esse novo quadriênio”, enfatizou.

