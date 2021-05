Hoje é Dia: 90 anos de Zuenir Ventura e automobilismo marcam semana

A semana entre 30 de maio e 5 de junho traz lembranças marcantes aos amantes do automobilismo e a comemoração de 90 anos do escritor Zuenir Ventura, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL).

Também estão no radar o nascimento do escritor José Lins do Rego, que faria 120 anos no dia 3, e o da estilista Zuzu Angel, que completaria 100 anos em 5 de junho. Na lista de eventos, estão a Festa do Divino, Corpus Christi e a celebração de datas mundiais como o Dia do Meio Ambiente, o Dia Mundial Sem Tabaco e o Dia Internacional das Crianças Vítimas Inocentes de Agressão (4).

Zuenir Ventura completa 90 anos

O escritor cronista e jornalista mineiro Zuenir Ventura completa 90 anos no dia 1º de junho. Em 2014, ele foi eleito para ocupar a cadeira 32 na ABL. Zuenir é bacharel e licenciado em letras neolatinas, jornalista, ex-professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Escola Superior de Desenho Industrial, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Ele é autor dos livros 1968: O Ano que não Terminou, Cidade Partida e Sagrada Família.

Nascido em Além Paraíba (MG), Zuenir Ventura radicou-se no Rio de Janeiro no começo dos anos 1950, quando chegou à capital para fazer faculdade. Ao longo das décadas, ele testemunhou e relatou episódios da história do Rio, além de ter escolhido a cidade como cenário para várias de suas obras. Por isso, ele foi escolhido para estrear a série Depoimentos Cariocas, como conta a reportagem da Radioagência Nacional:

Velocidade e nostalgia

No dia 30, há 110 anos, ocorria a primeira prova de 500 Milhas de Indianápolis. No dia 2 de junho, completam-se 25 anos desde a primeira vitória de Michael Schumacher pela Ferrari e a 20ª vitória dele na categoria. A corrida foi no GP da Espanha de 1996. No mesmo dia, completam-se 30 anos da última vitória do brasileiro tricampeão Nelson Piquet na Fórmula 1. O feito ocorreu em 1991, no GP do Canadá.

No dia 4 de junho, e bem antes do início dessas competições famosas, Henry Ford concluía o Quadriciclo de Ford, seu primeiro automóvel movido a gasolina. Ford era apaixonado por mecânica e, aos 12 anos, montou sua primeira oficina, onde construiu brinquedos com motores a vapor. Filho de imigrantes irlandeses, aos 16 anos deixou a cidade rural para trabalhar na emergente Detroit como aprendiz de mecânico.

José Lins do Rego: romancista do engenho

José Lins do Rego foi o responsável por inventar o romance regionalista brasileiro. Nascido na Paraíba, em 3 de junho de 1901, o romancista tem uma obra que retrata a vida rural do país. Rego pertenceu a um grupo de romancistas denominado Geração de 30, que deu origem à segunda fase do movimento modernista, iniciado em 1922.

O grupo tinha outros escritores famosos, como Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz e Jorge Amado. A temática principal de suas obras eram as mazelas sociais brasileiras. A geração tinha engajamento e pregava ideais de mudanças pelas quais o Brasil precisava passar.

Essas informações estão no episódio do programa De Lá pra Cá, da TV Brasil, exibido em 21 de agosto de 2011, que trazia curiosidades sobre a vida e obra de José Lins do Rego. Reveja:

Datas mundiais

O dia 31 de maio é o Dia Mundial Sem Tabaco. Em meio à pandemia do novo coronavírus, especialistas ouvidos pela Rádio Nacional recordaram que fumar tornou-se ainda mais perigoso, uma vez que doenças relacionadas ao tabagismo (câncer, hipertensão, infarto, AVC e bronquite, entre outras) foram identificadas como fator de risco para as complicações da covid-19. Psiquiatras e outros especialistas ressaltam que, apesar dos males, o tabagista ainda enfrenta um grande conflito para deixar o fumo.

Na quarta-feira (2), é o Dia Internacional da Prostituta. A data foi criada para recordar o dia 2 de junho de 1975. Na ocasião, cerca de 150 trabalhadoras sexuais ocuparam a Igreja de São Nizier, na cidade francesa de Lyon, para exigir da sociedade que o trabalho prestado por elas fosse considerado tão relevante quanto qualquer outro na França. No Brasil, o Ministério do Trabalho reconhece a prostituição como uma das 600 ocupações profissionais existente. Porém, ser proprietário ou gerente de local onde se pratica o sexo comercial configura-se como crime.

O dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente e foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972. Em 2013, a reportagem da Empresa Brasil de Comunicação buscou explicar a data para o público infantil. A matéria 5 de junho: Dia Mundial do Meio Ambiente explica que a data marca a abertura da Conferência de Estocolmo, primeira reunião com representantes do mundo inteiro para discutir a relação entre o homem e a natureza.

Festas religiosas

A segunda-feira, 31 de maio, é o Dia do Divino Espírito Santo. Por ocasião da data, celebra-se a tradicional Festa do Divino Espírito Santo, que se trata de uma devoção ao Espírito Santo em suas diversas manifestações, sendo uma das mais antigas e difundidas práticas do catolicismo popular.

A Festa do Divino Espírito Santo é reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como patrimônio cultural imaterial brasileiro. Em 2018, o Caminhos da Reportagem fez questão de registrar a 200ª edição da festa que acontece em Pirenópolis (GO).

No âmbito da música, o Som Infinito, da Rádio MEC FM, apresentou as canções religiosas em homenagem à festa do Espírito Santo. São músicas de autoria dos últimos trovadores alemães, conhecidos como Minnesängers. Ouça:

Na quinta-feira (3), o mundo católico e algumas igrejas anglicanas celebram o sacramento da eucaristia com o Dia de Corpus Christi (ou Corpo de Cristo em português). Ela é realizada 60 dias depois da Páscoa e acontece sempre em uma quinta-feira, em alusão à Quinta-Feira Santa, quando Jesus Cristo fez a última ceia com seus apóstolos. Saiba mais sobre a festa cristã nesta matéria da Radioagência Nacional, veiculada em 2013:

