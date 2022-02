Hoje é Dia: Barão do Rio Branco e Tropicália são destaques

O Hoje é Dia da semana do dia 06 ao dia 12 de fevereiro lembra o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. Além disso, marca também o aniversário do eterno guitarrista dos Novos Baianos, Pepeu Gomes. Os 110 anos da morte do Barão do Rio Branco também é lembrado, junto com a memória do cofundador da Tropicália, Rogério Duprat.

Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas

No dia 07 de fevereiro é lembrado o Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas. A data foi instituída pela Lei nº 11.696, de 2008, em memória do falecimento de um nativo guarani que liderou uma revolta contra os portugueses e espanhóis. Sepé Tiaraju foi morto em 1756 por proteger a sua terra dos colonizadores. Ele, ainda hoje, é muito homenageado na região do Rio Grande do Sul, já que, se não fosse pela sua resistência na batalha que ocasionou a sua morte, dificilmente o território deste estado seria anexado ao Brasil.

Atualmente, a luta dos povos indígenas consiste na defesa pela demarcação de terras. Nesse contexto, entra a discussão do Marco Temporal. Esta tese defende que somente as terras que estavam na posse dos indígenas no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, poderiam ser utilizadas pelos nativos nos dias de hoje. O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a votar esse processo no ano de 2021.

O programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, trouxe, em reportagem de 2020, a luta dos povos indígenas em plena pandemia. Confira abaixo.

90 anos de Rogério Duprat

Também no dia 07 de fevereiro, é o aniversário de vida do compositor Rogério Duprat, co-fundador do Movimento Tropicália. Duprat nasceu em 1932 e teve, inicialmente, uma formação erudita. No entanto, no final dos anos 1960, ele se identificou com o movimento tropicalista, que tinha como intuito romper com qualquer tipo de laço da música erudita e da música popular, além de refletir sobre a finalidade da música brasileira após anos de sucesso da bossa nova. Duprat compôs canções de diversos artistas do movimento, entre eles Caetano Veloso, Gilberto Gil e Os Mutantes. Além disso, no decorrer de sua carreira, o compositor também participou de músicas para o cinema e para campanhas publicitárias. Duprat faleceu em 2006, aos 74 anos, em decorrência de um câncer na bexiga.

Ouça o programa Bossa Moderna em homenagem à Tropicália.

Confira abaixo o especial da TV Brasil Tropicália 50 anos, de 2017. O documentário conta com imagens e entrevistas exclusivas sobre o movimento.

Barão do Rio Branco

No dia 10 de fevereiro, completam-se 110 anos da morte do diplomata, advogado, historiador e geógrafo fluminense José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco. Considerado um dos maiores heróis da pátria brasileira, o Barão do Rio Branco foi um dos responsáveis por desenhar o mapa do Brasil da forma como conhecemos hoje, definindo as suas fronteiras. Além disso, ele esteve à frente do Tratado de Petrópolis, que anexou o território do Acre ao Brasil sem a necessidade de qualquer tipo de conflito armado.

O Barão do Rio Branco ocupou o cargo de ministro das Relações Exteriores durante o mandato de três presidentes da República diferentes, desde 1902 até 1912. Os seus feitos o tornaram, ainda hoje, o patrono da diplomacia brasileira. Muito de sua habilidade como diplomata ele herdou de seu pai, Visconde do Rio Branco, que resolvia assuntos diplomáticos junto ao império brasileiro. O Barão do Rio Branco faleceu em 1912, aos 66 anos de idade.

Confira abaixo o programa da TV Brasil De Lá Pra Cá feito em 2012, na ocasião do centenário da morte do Barão.

Pepeu Gomes

Pedro Anibal de Oliveira Gomes, mais conhecido como Pepeu Gomes, completa 70 anos de idade no próximo dia 07 de fevereiro. Um dos membros dos Novos Baianos, Pepeu Gomes toca desde que era pequeno e já foi considerado um dos melhores guitarristas do mundo. Com influências da música brasileira, do rock psicodélico, da tropicália e da música norte-americana, Pepeu tocou com diversos artistas, entre eles Gilberto Gil e Gal Costa. Em 2022, Pepeu continua na ativa. Os Novos Baianos se reuniram pela última vez para uma turnê em 2015, que durou até 2018.

Confira abaixo, a partir do minuto 35, o programa Sem Censura da TV Brasil feito em 2011 com a presença de Pepeu Gomes.

*Com supervisão de Alessandra Esteves

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: