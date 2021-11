 Hoje é Dia: Cecília Meireles e Dia do Radialista são destaques

O Hoje é Dia da semana entre 7 e 13 de novembro abre o primeiro domingo do mês com um dos grandes nomes da literatura brasileira. No dia 7 de novembro, o nascimento da jornalista, pintora, poetiza, escritora e professora Cecília Meireles completa 120 anos. Cecília é presença constante em programas da Empresa Brasil de Comunicação.

Em 2014, o Portal EBC publicou uma matéria contando a história de Cecília Meireles. Em 2011, a história dela foi contada em dois episódios do programa De Lá Pra Cá. E, agora, em 2021, o Memória Rádio MEC relembrou uma edição do programa Merece Ser Lido em Voz Alta de 1974 dedicado a poemas e crônicas dela.

No dia 11, o nascimento de outro escritor de relevância completa 200 anos. Trata-se do russo Fiódor Mikhailovitch Dostoiévski. Autor de obras como Crime e Castigo, ele teve a biografia contada no História Hoje em 2017.

O dia 12 é marcado pelo nascimento de três figuras importantes para a história, cultura e esporte. Nesta data, a ginasta romena Nadia Comăneci (uma das maiores atletas da história das Olimpíadas) completa 60 anos, o nascimento de Tiradentes (de acordo com o registro de batismo) completa 275 anos e o nascimento do músico João Nogueira completa 80 anos.

O último show de João Nogueira foi destaque na TV Brasil em 2019. Em 2010, o Musicograma (também da TV Brasil) fez um clipe especial com trechos de músicas de João e seu filho Diogo Nogueira.

Homenagens a radialistas, Hip hop e gentileza

O dia 7 de novembro também é marcado pelo Dia do Radialista. A data foi criada em homenagem a Ary Barroso (um dos grandes nomes da história do rádio). Desde 2006, uma lei federal considera a data como oficial (há outra comemoração em 21 de setembro). Neste ano, o Rádio Memória, quadro do programa Revista Rio, da Rádio Nacional, já comemorou o Dia do Radialista. Escute:

O dia 13 de novembro é conhecido como o Dia Mundial da Gentileza. A data marca a abertura da chamada 1ª Conferência Mundial do Movimento da Bondade, ocorrida em Tóquio no ano de 1996. Mais do que celebrar uma data, esta matéria da Radioagência Nacional mostra que são pequenos gestos de gentileza que podem fazer a diferença.

Um dia antes, no dia 12, é celebrado o Dia Mundial do Hip Hop. A data, que marca a criação da primeira organização a incluir o Hip Hop em seus interesses (a Nação Zulu, em 1973), foi tema de uma reportagem do Repórter Brasil no ano passado.

Fim da escravidão no mundo e acordo na Colômbia

A semana também é marcada por duas datas simbólicas. Apesar de milhões de pessoas ainda viverem sob condições análogas à escravidão, o dia 9 marca a data em que o último país do mundo aprovar uma lei de abolição da escravidão. Foi a Mauritânia, há 40 anos.

Já o dia 12 é marcado pelos cinco anos do acordo entre o governo da Colômbia e das Farc. À época, o acordo encerrou uma guerra civil que durava mais de 50 anos no país. Mesmo assim, dissidentes da organização ainda agem no país.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: