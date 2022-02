Hoje é Dia: Dia Mundial do Rádio é o destaque da semana

O Hoje é Dia da semana de 13 a 19 de fevereiro relembra o meio de comunicação considerado por muitos como o mais íntimo das pessoas, ou melhor, dos ouvintes, o rádio é o homenageado deste dia 13 de fevereiro. A data, o Dia Mundial do Rádio, é celebrada desde 2011. Veículos da Empresa Brasil de Comunicação já fizeram diversas homenagens à efeméride e a quem fez história via ondas hertzianas.

No ano passado, a Agência Brasil lembrou da data com uma matéria que apontava para a importância e os desafios do meio de comunicação com as novas tecnologias. Também em 2021, o Ciência é Tudo, da TV Brasil, fez um especial sobre a data. Confira no vídeo abaixo:

100 anos da Semana de Arte Moderna

A Semana de Arte Moderna, também chamada de Semana de 22, ocorreu em São Paulo, entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922. Há exatos 100 anos, o Theatro Municipal em São Paulo abria suas portas para uma exposição de pintura e escultura, saraus e apresentações musicais do compositor Villa-Lobos e da pianista Guiomar Novaes. Esse evento veio a ficar conhecido como a Semana de Arte Moderna, considerado um marco oficial do movimento modernista no Brasil. Entre os principais nomes estão os escritores Mário de Andrade, Menotti del Picchia e Oswald de Andrade e os artistas Anita Malfatti e Di Cavalcanti. A ideia era provocar a imprensa, fazer muito barulho, para apresentar ideias de vanguarda.

Confira o especial da Rádio MEC sobre a Semana de Arte Moderna.

Datas lembram memória de políticos

Também no dia 13 de fevereiro, o nascimento da médica, escritora, pedagoga e política Carlota Pereira de Queirós completa 130 anos. Paulista, ela foi a primeira mulher a se eleger como deputada federal no Brasil, em 1933. O Portal EBC a homenageou (junto com outras sete mulheres) no Dia Internacional da Mulher de 2016.

A semana também é marcada, no dia 16, pelos 30 anos da morte do ex-presidente do Brasil Jânio Quadros. Ele foi o último presidente eleito antes do Regime Militar e ficou apenas sete meses no poder. A saída de Jânio do poder foi tema do História Hoje, da Radioagência Nacional em 2017 e do De Lá Prá Cá, da TV Brasil, em 2011.

O dia 17 de fevereiro é marcado pelos 25 anos da morte do antropólogo, historiador, sociólogo, escritor e político mineiro Darcy Ribeiro. Um dos principais nomes da história da educação no Brasil, ele foi tema de um especial do Portal EBC em 2017. O vídeo do especial e uma edição do De Lá Prá Cá de 2012 podem ser vistos abaixo:

Confira na tabela do Hoje é Dia outros fatos e datas que marcaram a semana