Hoje é Dia: inclusão da pessoa com deficiência é destaque da semana

O Hoje é Dia da semana entre 19 e 25 de setembro tem a Inclusão como uma das palavras mais recorrentes. A busca pelo aperfeiçoamento dos direitos de cidadania provocará reflexões especiais no próximo dia 21 (terça-feira) com o Dia da Luta da Pessoa com Deficiência. A mesma data também é dia mundial da pessoa com mal de Alzheimer.

No dia seguinte, é de homenagem aos atletas paralímpicos. E, no dia 23 (quinta-feira), é a data internacional da língua de sinais, que promove a inclusão de pessoas surdas.

As temáticas são trazidas rotineiramente em reportagens, produtos e programas da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Um dos exemplos foi uma série de reportagens produzida pela TV Brasil, em 2018, que tratou de temas como os desafios da mobilidade em grandes cidades e a necessidade de ampliação do mercado de trabalho.

Confira abaixo algumas das reportagens

Em 2009, a TV Brasil ainda tratou no programa Caminhos da Reportagem da série de desafios pelos quais passam as pessoas com deficiência que precisaram readaptar suas vidas.

O especial fala das pessoas que, de uma hora para outra, encararam limitações de toda ordem e precisaram reorganizar tudo que estava em volta. Como a história de um jovem casal que superou o trauma de um grave acidente de carro e reinventou o próprio casamento ou do homem que ficou cego aos 44 anos de idade e agora está reaprendendo a viver.

Outro especial sobre o assunto tratou da histórias de mães com algum tipo de deficiência: de mobilidade, surdez ou deficiência intelectual.

Alzheimer

O dia 21 também é de chamar a atenção para os cuidados e da evolução de tratamento de pessoas com o mal de Alzheimer, como mostra uma reportagem da Rádio Nacional sobre a importância da música nos cuidados desses pacientes.

Em junho, agências reguladoras nos Estados Unidos aprovaram o primeiro tratamento para combater uma causa provável da doença de Alzheimer, apesar de uma polêmica questionar os indícios clínicos de que o remédio funciona, conforme mostrou reportagem da Agência Brasil.

Em 2011, quando foi ao ar o programa Caminhos da Reportagem sobre o assunto, cerca de um milhão de idosos foram diagnosticados com a doença no Brasil. A edição trata dos primeiros sinais até as fases mais agudas da enfermidade. O programa explica o papel da família na atenção, carinho e cuidados. Especialistas já apontavam as necessidades de prevenção.

Atleta paralímpico

O dia seguinte (22), Dia Nacional do Atleta Paralímpico é para homenagear os atletas brasileiros e até chamar a atenção de pessoas com deficiência para a prática de esportes. São vitórias independentemente dos resultados. Confira especial produzido pela EBC sobre os Jogos deste ano. Neste ano de 2021, o programa Caminhos da Reportagem fez um especial sobre os jogos de Tóquio, onde o Brasil foi recordista de medalhas.

Sinais

No dia 23, é a data que celebra uma das ferramentas mais importantes de inclusão de pessoas surdas: a língua de sinais. Cada país tem o seu próprio idioma. Essa realidade dos surdos gera uma confiança e parceria entre pessoas com deficiência auditiva e tradutores.

Clique aqui e leia, ouça e assista a reportagens já produzidas pela EBC sobre o tema.

Confira ainda o especial: Surdos buscam ar da inclusão.

Dia do Rádio

Por falar em inclusão, no sábado (dia 25) é Dia do Rádio. As emissoras da EBC realizam essa missão de integrar todo o país pelas ondas sonoras com prestação de serviço até as fronteiras, lugares em que o rádio é ainda hoje a principal forma de se informar.

Confira na tabela do Hoje é Dia outros fatos e datas que marcaram a semana

19 a 25 de Setembro de 2021 19 Nascimento do educador e filósofo pernambucano Paulo Freire (100 anos) Barco Sobral Santos II afunda no Rio Amazonas, matando 300 pessoas no Pará (40 anos) 20 Nascimento do baterista de jazz estadunidense Foreststorn Hamilton, o Chico Hamilton (100 anos) O primeiro Festival de Cinema de Cannes é realizado, tendo sido adiado sete anos devido à Segunda Guerra Mundial (75 anos) – é um dos mais prestigiados e famosos festivais de cinema do mundo. Acontece todos os anos, no mês de maio, na cidade francesa de Cannes. O mercado do filme (marché du film) é realizada paralelamente ao festival 21 Nascimento do escritor britânico Herbert George Wells, conhecido como H. G. Wells (155 anos) – célebre autor de romances científicos, que durante o século 20 se tornariam obras essenciais para o gênero da ficção científica, como os livros A Máquina do Tempo, O Homem Invisível e A Guerra dos Mundos Dilma Rousseff se torna a primeira mulher a fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU (dez anos) Leia mais: Distrito Federal entra em alerta vermelho por causa da baixa umidade Dia Internacional da Paz – data reconhecida pela ONU Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência Dia da Árvore Dia Mundial do Doente de Mal de Alzheimer – comemoração que foi instituída em 1994 e que está oficializada no Brasil como Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer; tem por fim marcar a data da fundação da Doente de Mal de Alzheimer Internacional, que foi criada com apoio da Organização Mundial da Saúde 22 Nascimento da atriz fluminense Odete Cipriano Serpa, a Yara Cortes (100 anos) Nascimento do violonista e compositor paulista Dilermando Reis (105 anos) – considerado por muitos o mais influente violonista do Brasil Dia Mundial sem Carro Dia do Atleta Paralímpico – instituído a partir do Decreto de Lei nº 12.622, de 8 de maio de 2012. Esta data é celebrada em sequência ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência Oscar Cox realiza o primeiro jogo de futebol do Rio de Janeiro no campo do Rio Cricket and Athletic Association (RCAA) (120 anos) – 1 a 1 entre um time de brasileiros e outro de ingleses, diante de um público de apenas 16 pessoas, das quais 11 eram tenistas sócios do Rio Cricket 23 Descoberta do oitavo planeta do sistema solar, Netuno (175 anos) Equinócio de Primavera no Hemisfério Sul Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres, Meninas e Meninos – comemoração instituída em 1999 a partir da cidade bangladeshiana de Dhaka pela Conferência Mundial da Coalizão contra o Tráfego de Mulheres ou Crianças Dia Internacional das Línguas de Sinais – data reconhecida pela ONU 24 Morte do cantor e compositor baiano Raimundo Cleto do Espírito Santo, o Tião Motorista (25 anos) Morte do religioso baiano José Gabriel da Costa,o Mestre Gabriel (50 anos) – fundador da União do Vegetal, religião de origem amazônica que utiliza em seu ritual o chá Hoasca 25 Dia Nacional do Rádio – comemorado em homenagem o pioneiro da radiodifusão no Brasil, Edgard Roquette-Pinto

* Colaboração de Simone Magalhães