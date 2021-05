Hoje é Dia: morte de Bin Laden e nascimento de artistas marcam semana

A primeira semana (completa) do mês de maio de 2021 é marcada por mortes de nomes que entraram para a história de conflitos mundiais, nascimento de nomes importantes na arte do Brasil e por uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que garantiu direitos a casais homoafetivos.

Já no dia 2 de maio, a morte do fundador da Al Qaeda, Osama Bin Laden completa dez anos. Nascido em uma rica família saudita, ele foi apontado como o principal responsável por ataques terroristas nas Torres Gêmeas e ao Pentágono no dia 11 de setembro de 2001. A morte de Bin Laden ocorreu após operação de forças norte-americanas no interior do Paquistão, em 2 de maio de 2011.

No dia 5 de maio, a morte do militar francês Napoleão Bonaparte completa 200 anos. Depois de liderar uma política expansionista da França no século 19 e ser derrotado por forças inglesas e russas, Napoleão morreu em 5 de maio de 2021, na Ilha de Santa Helena – onde ficou exilado por anos. Em 2015, o História Hoje relembrou a última derrota do imperador:

Também no dia 5 de maio, uma importante decisão do STF completa dez anos. Neste dia, em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que casais homoafetivos poderiam ser incluídos no regime jurídico de união estável. A decisão, referendada por unanimidade, abriu caminho para que casais do mesmo sexo pudessem ter mais direitos desde então.

No meio artístico brasileiro, a semana é repleta de datas que celebram o nascimento de figuras marcantes. No dia 4, o músico Herbert Vianna completa 60 anos. Líder do grupo Os Paralamas do Sucesso, Herbert foi homenageado em algumas ocasiões por programadas das Rádios EBC. Em 2016, o programa Cultura é Você falou sobre a trajetória do cantor e do acidente que o deixou paraplégico em 2001.

No mesmo dia, o nascimento do cineasta Rogério Sganzerla (falecido em 2004) completa 75 anos. Diretor do clássico O Bandido da Luz Vermelha (filme de 1968), ele acabou sendo conhecido como um dos maiores nomes de um movimento chamado Cinema Marginal que, em meio à ditadura, conseguiu ter um caráter transgressor do Brasil. Em 2016, o Portal EBC trouxe a biografia de Sganzerla.

A cantora Beth Carvalho (que morreu em 2019) também completaria 75 anos nesta semana. Nascida em 5 de maio de 1946, ela é um dos maiores nomes da história do samba e foi participou de alguns programas na TV Brasil. Uma das apresentações foi no programa Samba da Gamboa e pode ser vista abaixo:

A semana ainda tem o nascimento da humorista Zezé Macedo (que faleceu em 1999 e completaria 105 anos no dia 6 de maio) e da atriz Betty Faria, que completa 80 anos no dia 8 de maio.

Fora do “mundo artístico”, serão lembrados nos próximos dias o Dia Mundial da Língua Portuguesa (data ratificada pela Unesco em 2019) no dia 5 de maio, o Dia Nacional da Matemática no dia 6 de maio. Em 2013, o Repórter Brasil explicou o porquê da data:

