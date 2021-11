Hoje é Dia: morte de Maradona e 105 anos do samba são destaques

O Hoje é Dia destaca, nesta semana de 21 a 27 de novembro, a morte do astro argentino Diego Maradona, um dos maiores da história do futebol mundial. O jogador faleceu no dia 25 de novembro de 2020. Outro fato relevante que será lembrado nos próximos dias é o registro, na Biblioteca Nacional, do samba Pelo Telefone, que aconteceu há 105 anos, no dia 27 de novembro. Este é considerado o primeiro samba a ser gravado no Brasil.

Adeus ao “Dios”

Há um ano, no dia 25 de novembro de 2020, falecia Maradona. Dono de uma habilidade sem igual, o argentino nasceu em outubro de 1960 e colecionou em sua carreira muitas glórias. Seu nome sempre é lembrado em discussões sobre quem foi o melhor jogador de todos os tempos – rivalizando com o brasileiro Pelé. Mas, no extracampo, a vida de Maradona foi repleta de polêmicas.

Maradona foi muito significativo como jogador: conquistou uma Copa do Mundo, em 1986, e se tornou ídolo de clubes como Boca Juniors, Napoli e Barcelona. Ele é reverenciado em seu país natal, onde é conhecido como El Dios (o Deus) e El Pibe de Oro (o menino de ouro). No entanto, a dependência química, problema que se arrastou por sua vida desde a juventude, fez com que ele fosse barrado da Copa do Mundo de 1994 ao ser flagrado em exame antidoping.

Maradona não resistiu a uma parada cardiorrespiratória sofrida no dia 25 de novembro de 2020. Ele estava na casa de uma de suas filhas em Buenos Aires e contou com o apoio médico de algumas ambulâncias. O craque havia partido aos 60 anos. No mundo inteiro, torcedores e admiradores lamentaram a sua morte e lembram até hoje os seus grandes feitos dentro de campo.

Relembre como a morte de Maradona foi noticiada pelo Repórter Brasil, da TV Brasil:

No mesmo dia 25 de novembro, mas de 2016, faleceu o ex-presidente e líder da Revolução Cubana, Fidel Castro. Comandante do país por quase 60 anos, Fidel foi uma figura controversa. Para muitos, ele foi um herói contra as forças imperialistas dos Estados Unidos. Para outros, Fidel foi um ditador que atrapalhou o progresso da ilha de Cuba e oprimiu o seu povo. No entanto, a única certeza é que o revolucionário cubano foi uma das maiores figuras políticas do século XX.

30 anos sem Freddie Mercury

Outra partida que se deu nestes dias foi a do cantor, pianista e compositor Freddie Mercury. Dono de uma das vozes mais conhecidas do mundo, o líder da banda Queen morreu aos 45 anos, no dia 24 de novembro de 1991, há exatamente 30 anos. A trajetória do ídolo do rock foi contada pelo História Hoje, neste episódio de 2014:

E para ouvir sucessos na potente voz de Freddie Mercury, ouça novamente este episódio do Momento Três, da Rádio Nacional, que toca Another One Bites the Dust, Under Pressure e We Are the Champions:

O primeiro samba

No dia 27 de novembro de 1916, foi registrada na Biblioteca Nacional a canção Pelo Thelephone (na grafia original), considerada o primeiro samba a ser gravado no Brasil. Com controvérsias em relação à sua autoria, Pelo Telefone é assinada por Ernesto dos Santos, mais conhecido como Donga, e pelo jornalista Mauro Almeida.

A letra da música contém uma ironia quanto à ação dos policiais cariocas da época, que eram coniventes com o jogo de roleta, mesmo ele sendo ilegal. Donga, temendo retaliação, registrou uma outra letra, sem citar os policiais. Pelo Telefone foi criada em um terreiro de candomblé, conhecido como Casa da Tia Ciata, e atingiu um grande nível de sucesso no carnaval do Rio de Janeiro de 1917. A Radioagência Nacional contou mais da história deste samba – com direito a um trecho da música. Ouça:

O Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, produziu em 2016, nos 100 anos de aniversário de Pelo Telefone, uma grande reportagem sobre o surgimento do samba. Assista:

Mais um ouro de Adhemar

Adhemar Ferreira da Silva foi um atleta brasileiro bicampeão olímpico no salto triplo. Um feito histórico. A sua segunda medalha de ouro, conquistada nas Olímpiadas de Melbourne em 1956, completa 65 anos neste 27 de novembro de 2021. Adhemar nasceu em São Paulo, no ano de 1927 e, vindo de um bairro operário, conquistou o mundo com o esporte. Ele faleceu em 2001, aos 73 anos.

Além de faturar o bicampeonato olímpico nas Olímpiadas de 1952 e 1956, Adhemar quebrou o recorde mundial do salto triplo cinco vezes e é conhecido como o inventor da volta olímpica, tão praticada no esporte. Recentemente, essa lenda do esporte brasileiro foi homenageado ao receber a placa de Patrimônio Mundial da World Athletics, único atleta da América do Sul a ser reconhecido dessa forma (leia mais na matéria da Agência Brasil).

70 anos de uma musa

No dia 27 de novembro, a atriz Vera Fischer comemora 70 anos de vida. Vera é descendente de uma família alemã e começou a carreira como modelo. Em 1969, foi eleita Miss Brasil. Migrou para o cinema em 1972 e para a televisão, estrelando novelas a partir de 1977, na novela Espelho mágico. Seu último papel na televisão foi em 2018.

Em outubro de 2020, ela concedeu uma entrevista ao programa Sem Censura da TV Brasil. Na conversa, ela contou que tem se dedicado às redes sociais, com dicas de filmes e séries. Neste meio, apesar de antes não ter familiaridade com a tecnologia, ela fez bastante sucesso com a sua irreverência. A mudança veio, de acordo com ela, por conta da pandemia. Confira abaixo como foi o papo (a partir do minuto 11):

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

21 a 27 de novembro de 2021 21 Dia Mundial da Pesca – comemoração internacional, que foi instituída pela ONU em 1998 como uma oportunidade para a reflexão sobre o estado dos oceanos, peixes e comunidades marítimas Dia Mundial da Televisão Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito – comemoração móvel (terceiro domingo de novembro) reconhecida pela ONU 22 Dia Internacional do Músico – comemoração internacional, que está oficializada no Brasil como Dia da Música, em louvor à Santa Cecília, que, desde o século 15, é considerada padroeira da música sacra e, consequentemente, também tida na conta de padroeira dos músicos, pois, segundo consta, cantou para Deus quando ela estava morrendo 23 Renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca à Presidência da República, após a eclosão da Primeira Revolta da Armada (130 anos) Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil 24 Nascimento do poeta catarinense Cruz e Sousa (160 anos) Morte do cantor, pianista e compositor britânico Freddie Mercury (30 anos) A cidade de Olinda (PE) é incendiada pelos holandeses (390 anos) Dia do Rio Incêndio no Canecão Mineiro deixou sete mortos e mais de 300 feridos (20 anos) 25 Morte do político cubano Fidel Castro (5 anos) Morte do ex-jogador e ex-técnico de futebol argentino Diego Armando Maradona (1 ano) Polícia Federal efetua em Guaíra (PR) prisão de recaptura de Darci Alves Pereira, filho de Darly Alves, condenados a 19 anos de prisão pela morte do líder seringueiro Chico Mendes (25 anos) Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres – comemoração internacional que está ratificada pela ONU na sua Resolução A/RES 54/134, de 17 de dezembro de 1999 Dia Nacional da Baiana de Acarajé – comemoração criada pela Lei nº 12.206, de 19 de janeiro de 2010, pela qual se tornou nacional uma celebração inicialmente apenas de Salvador, capital da Bahia 26 Nascimento do ator ítalo-brasileiro Otello Zeloni (100 anos) Nascimento do ator e dublador fluminense Waldyr Sant’anna (85 anos) – considerado um dos grandes nomes da dublagem brasileira Cento e oito presos fogem da prisão de Carandiru, São Paulo, em uma das maiores fugas em massa de presos da história do país (20 anos) Inauguração do Museu da Gente Sergipana (10 anos) 27 Nascimento da atriz e ex-modelo catarinense Vera Fischer (70 anos) – foi Miss Brasil em 1969 Morte do cantor paulista João Dias (25 anos) – no início da década de 1950, foi contratado pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, onde passou a apresentar um programa dominical. Participou durante muitos anos da Socinpro, tornando-se ativo líder dos direitos dos compositores e intérpretes Adhemar Ferreira da Silva conquista medalha de ouro no salto triplo nas Olimpíadas de Melbourne, tornando-se o primeiro bicampeão olímpico do país (65 anos)

