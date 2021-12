Hoje é Dia: semana lembra forró e pessoas com deficiência visual

O Hoje é Dia da semana entre 12 e 18 de dezembro traz datas ligadas à cultura nacional, como o Dia do Forró (13), e homenageia profissionais como os arquitetos e urbanistas (15) e museólogos (18). Também serão lembrados, no dia 13 de dezembro, os 15 anos da assinatura da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o Dia do Deficiente Visual e o Dia do Marinheiro.

A poucos dias da data reservada no calendário para celebrar o forró, este ritmo musical foi declarado patrimônio imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) . Com um ritmo único e cativante, o forró é de origem nordestina e carrega fortes traços da população e cultura do Nordeste, seja por meio das letras de suas músicas quanto na melodia característica.

O programa Em Dança, que foi ao ar na TV Brasil, dedicou um episódio inteiro ao forró, contando a história do ritmo e suas variações. Assista abaixo:

E para aprender o passo básico do forró, é só conferir a aula que o Em Dança trouxe:

E um dos maiores representantes do forró é, sem dúvida alguma, Luiz Gonzaga, que recebeu o título de Rei do Baião. Nascido em 13 de dezembro de 1912 (releia matéria publicada pelo Portal EBC na ocasião do seu centenário, em 2012), em Exu, no sertão de Pernambuco, Luiz Gonzaga levou o forró para todo Brasil e popularizou esse estilo de música. Por isso, o Dia Nacional do Forró é comemorado no dia 13 de dezembro de cada ano, em homenagem ao nascimento dessa lenda.

O Grandes Musicais, da TV Brasil, resgatou uma apresentação histórica de Luiz Gonzaga no programa Chão de Estrelas (1983), realizado pela antiga TVE-RJ. Confira:

Niemeyer, ícone dos arquitetos

Nesta mesma linha, o Dia do Arquiteto e do Urbanista é comemorado no dia 15 de dezembro por causa de Oscar Niemeyer, que nasceu nesta data. O arquiteto, que tinha como marca o concreto armado e a curva, faleceu em 2012, mas deixou em todo o mundo obras que fazem parte da vida de muitas pessoas. O História Hoje contou a história do gênio da arquitetura:

O Dia do Arquiteto e do Urbanista lembra a importância desses profissionais para a rotina de cada pessoa, por meio do planejamento das cidades brasileiras. A data começou a ser celebrada em todo o Brasil a partir de 2018, quando foi criada por lei. Desse modo, neste dia que homenageia o ofício de profissionais que auxiliam na edificação urbana e que deixam o cotidiano mais bonito, nada melhor do que visitar parte das obras de Niemayer, por meio deste episódio de 2009 do Caminhos da Reportagem, da TV Brasil:

Pessoas com deficiência

Em data instituída pelo então presidente Jânio Quadros em 1961, o Dia do Deficiente Visual, celebrado em 13 de dezembro, tem como intuito combater o preconceito e a discriminação. De acordo com dados de 2010 do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 6,5 milhões de brasileiros tem algum tipo de deficiência visual.

São pessoas como o atleta, jornalista e youtuber Marcos Lima, e o humorista Jeffinho, que são cegos e compartilham com seus seguidores suas histórias e experiências. Os dois foram entrevistados neste episódio do programa Viralizando, da TV Brasil:

O Programa Especial, da TV Brasil, mostrou, em 2014, como as pessoas que tem deficiência visual estão conquistando sua independência, e como isso é importante para a qualidade de vida delas. Assista:

Neste ano, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência completa 15 anos. O texto foi aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 13 de dezembro de 2006, e promulgado no Brasil em 25 de agosto de 2009, como norma jurídica interna. Essa convenção reconhece e garante direitos das pessoas com deficiência (leia mais na matéria da Agência Brasil) e proíbe a discriminação em todos os aspectos da vida delas (entenda o que é capacitismo nesta matéria da Agência Brasil).

Na Rádio MEC, o quadro Atitute Inclusão, que foi ao ar pelo programa Todas as Vozes, é voltado para as questões das pessoas com deficiência e sua inclusão social. Entre eles, os procedimentos para que passageiros deficientes visuais viajem de avião com segurança, a questão da violência contra a mulher com deficiência, a acessibilidade nos transportes públicos, entre outros.

Ainda no dia 13 de dezembro, é comemorado o Dia do Manheiro, mais uma data que surgiu por conta de uma figura importante: o almirante Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré, que nasceu neste dia. Ele é considerado o Patrono da Marinha.

Na semana, ainda lembramos os 200 anos de nascimento do escritor francês Gustave Flaubert, no dia 12, os dez anos da morte do carnavalesco Joãosinho Trinta, no dia 17, e o Dia Nacional do Museólogo, no dia 18. Para o dia, uma boa pedida é navegar pelos episódios da série Conhecendo Museus, da TV Brasil, que passeia por alguns dos principais museus do país.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

12 a 18 de dezembro de 2021 12 Nascimento do escritor francês Gustave Flaubert (200 anos) Nascimento do cantor e compositor fluminense Wilson Moreira (85 anos) Morte do cantor e compositor fluminense Milton de Oliveira (35 anos) – em 1954, teve gravadas pelo cantor e radialista César de Alencar, então no auge do sucesso de seu programa na Rádio Nacional, o baião O casamento da filha do Tomás e a marcha No Japão é que é bom, com Haroldo Lobo Morte do instrumentista e compositor João Pereira Filho (35 anos) – trabalhou como solista e diretor de orquestras e conjuntos regionais, em várias emissoras de rádio e televisão cariocas: Rádio Nacional, Rádio Mayrink Veiga, TV Tupi, TV Excelsior e TV Globo Dia Internacional da Neutralidade – data reconhecida pela ONU Lançamento do Ópera Rádio, na Rádio Sociedade (97 anos) 13 Morte do músico norte-americano de heavy e death metal Chuck Schuldiner (20 anos) – frequentemente referido como O pai do death metal, foi eleito pela revista inglesa Kerrang! uma das figuras mais importantes na história do metal Morte do Rei de Portugal e Algarves dom Manuel I (500 anos) – prosseguiu as explorações portuguesas iniciadas pelos seus antecessores, o que levou à descoberta do caminho marítimo para a Índia, ao descobrimento do Brasil, e das ambicionadas ilhas das especiarias, as Molucas, determinantes para a expansão do império português. Também estimulou um estilo de arte e arquitetônico conhecido como manuelino Leia mais: Consumidor no Brasil tem acesso a plataforma internacional de denúncia Nascimento do cantor e compositor paulista Manu Lafer (50 anos) Clube de Regatas do Flamengo conquista a Copa Europeia/Sul-Americana, reconhecido título mundial, após vencer por 3 x 0 Liverpool (40 anos) Lançamento da cédula de dois reais (R$ 2) no Brasil (20 anos) A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (15 anos) Dia Nacional do Forró – em homenagem ao dia de nascimento de Luiz Gonzaga Dia do Deficiente Visual – data instituída, em 1961, pelo então presidente Jânio Quadros Dia do Marinheiro – em homenagem a Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré O Parque Nacional da Serra da Capivara (Piauí) é um dos bens inscritos pela Unesco na lista do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural (30 anos) 14 Morte do multi-instrumentista, maestro, arranjador e compositor paraibano Severino Dias de Oliveira, o Sivuca (15 anos) Dia Nacional de Combate à Pobreza – comemoração no Brasil, que foi instituída pela Lei nº 11.172, de 6 de setembro de 2005 15 Nascimento do advogado, economista e político pernambucano Miguel Arraes (105 anos) Morte do compositor, regente e professor paulista Elias Álvares Lobo (120 anos) – autor da primeira ópera brasileira, em português, de temática nacional: A noite de São João, com libreto de José de Alencar e regida por Carlos Gomes no Teatro São Pedro de Alcântara, em 14 de dezembro de 1860 Dia Nacional da Economia Solidária Dia do Arquiteto e Urbanista – em homenagem a Oscar Niemeyer, nascido nesta data Inauguração do Conjunto Cultural da República (15 anos) É sancionada a lei que cria a Universidade de Brasília (UnB) (60 anos) 16 Morte do compositor francês Camille Saint-Saëns (100 anos) – compositor francês da Era Romântica Nascimento do pintor russo Wassily Kandinsky (155 anos) – foi professor da Bauhaus e introdutor da abstração no campo das artes visuais Reconhecimento do Centro Histórico de Goiás como Patrimônio Mundial, pela Unesco (20 anos) Reconhecimento do arquipélago de Fernando de Noronha e o Atol das Rocas como Patrimônio Natural Mundial, pela Unesco (20 anos) 17 Morte do artista plástico e carnavalesco João Clemente Jorge Trinta, o Joãosinho Trinta (10 anos) Nascimento do historiador, crítico de cinema, professor, ensaísta e militante político paulista Paulo Emílio Sales Gomes (105 anos) Nascimento do ator, músico e comediante fluminense Augusto Temístocles da Silva Costa, o Tião Macalé (95 anos) Morte do ex-ditador da Coreia do Norte King Jong-Il (10 anos) Nascimento do cantor potiguar Gilliard Cordeiro Marinho (65 anos) Morte da cantora fluminense Sylvia Telles (55 anos) Incêndio criminoso destrói Gran Circo Norte-Americano, em Niterói, matando mais de 500 pessoas (60 anos) 18 Morte do compositor e pianista fluminense Francisco Mattoso (80 anos) Dia Nacional do Museólogo – comemorado por brasileiros conforme decreto de 31 de maio de 2004, pelo qual também se criou a Semana dos Museus no Brasil Dia Internacional dos Migrantes

*com supervisão de Nathália Mendes