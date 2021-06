Hoje é Dia: semana lembra refugiados e Olimpíada

A semana entre os dias 20 e 26 de junho é marcada por datas importantes para os direitos humanos: o Dia Mundial do Refugiado (20) e o Dia Internacional em apoio às Vítimas de Tortura (26). Os dois marcos foram estabelecidos pelas Organizações das Nações Unidas (ONU).

Para os desportistas brasileiros, o dia 23 é celebrado o Dia Nacional do Desporto, data criada pelo artigo 86 da Lei Pelé. Além disso, o mundo celebra o Dia Olímpico (23). Reveja como o Comitê Olímpico do Brasil comemorou a data em 2019, antes da pandemia:

Em 2021, os Jogos Olímpicos ocorrem em Tóquio em meio a diferentes incertezas causadas pela pandemia do covid-19. A maior competição esportiva do planeta aconteceria no ano passado, e foi adiada em virtude da crise sanitária. Para acompanhar a cobertura das Olimpíadas de Tóquio na Agência Brasil, clique aqui.

Em busca de refúgio

O Dia Mundial do Refugiado (20 de junho) surgiu em 2000 para marcar o aniversário da Convenção de Genebra de 1951, evento que atualizou o conceito de refugiado. De acordo com levantamento da Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), mais de 1% da população mundial – uma em cada 95 pessoas – estão neste momento em deslocamento forçado. No Brasil, os refugiados venezuelanos buscam um recomeço nas regiões próximas às fronteiras amazônicas.

Confira mais matérias produzidas sobre o Dia Mundial do Refugiado

Por falar em Venezuela, no dia 24 completam-se 200 anos do início da Batalha de Carabobo, conflito decisivo na guerra de independência da Venezuela contra a Espanha. O revolucionário pernambucano José Inácio de Abreu e Lima ajudou o general Simon Bolívar a conquistar a independência de diversos países latino-americanos, participando, inclusive da Batalha do Carabobo.

Chegada do frio e curiosidades

Domingo, dia 20, marca o início do inverno no hemisfério sul. A queda de temperatura característica do período torna o corpo mais suscetível a doenças que afetam o aparelho respiratório e, desde 2020, virou uma preocupação a mais por conta dos casos de covid-19.

Para se esquentar do frio, é tradicional no Brasil a fogueira do dia de São João (24), acompanhada dos tradicionais quitutes das festa juninas. Mas, devido ao risco de aglomeração, alguns estados, como a Bahia, voltaram a cancelar os festejos em 2021.

Na segunda-feira (21), outra data emblemática é o Dia Internacional do Ioga, outra data instituída pela ONU. Neste ano, a Agência Brasil publicou um conteúdo especial sobre os 100 anos de Hermógenes de Andrade Filho, pioneiro da ioga no Brasil. O ex-militar natalense adotou a prática em sua vida após ter uma tuberculose.

Para fechar a lista de curiosidades, há o Dia Mundial do Fusca (22) e o Dia Mundial do Skate (21). Em 2019, o Stadium exibiu uma reportagem especial sobre o skate, que se tornou esporte olímpico, mas que vai muito além das competições. Assista:

Lista semanal com datas, fatos históricos e feriados: