Hoje é Dia: semana tem Dia dos Animais, do Atletismo e da Cidadania

O Hoje é Dia da primeira semana de outubro traz de animais a doadores, passando por atletas e professores. O que não faltam na semana entre os dias 3 e 9 de outubro são datas que visam celebrar e conscientizar a população. No dia 4 de outubro, é celebrado o Dia Mundial dos Animais. A data, em alusão ao dia de São Francisco de Assis (conhecido como “protetor dos animais”), foi lembrada no ano passado em uma matéria da Agência Brasil, que falou sobre o monitoramento para preservação da onça-pintada na Mata Atlântica. Em 2017, o Dia dos Animais foi tema de uma entrevista no Tarde Nacional:

No dia seguinte, dia 5, comemora-se o Dia Mundial dos Professores. A data foi instituída pela Unesco e ocorre dez dias antes do nacional Dia do Professor, data oficial do Brasil para homenagear os profissionais da educação. Também no dia 5 de outubro é celebrado o Dia Nacional da Cidadania e Dia Nacional da Doação de Cordão Umbilical. A importância da doação foi tema do programa Saiba Mais (então TV NBR, hoje TV BrasilGov) em 2018. Em 2016, o Repórter Brasil também falou sobre a instituição da data (ocorrida naquele ano).

A semana ainda tem celebrações como o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa (5 de outubro), Dia do Nordestino (8 de outubro), Dia Mundial dos Correios (9 de outubro) e Dia do Atletismo. Em 2016, o Repórter Rio, da TV Brasil, contou a história do esporte:

Horário de Verão, Código de Processo Penal e urnas eletrônicas

A semana também é marcada pela criação de inovações tecnológicas e elementos que fazem (ou fizeram) parte do nosso cotidiano. Já no dia 3, a instituição do Código de Processo Penal Brasileiro completa 80 anos. No mesmo dia, a implementação do horário de verão (que está suspenso no Brasil desde 2019) completa 90 anos.

Também em 3 de outubro, o início da utilização das urnas eletrônicas completa 25 anos. No ano passado, a Agência Brasil explicou como funciona o sistema e destacou que nunca foram comprovadas fraudes em urnas eletrônicas durantes votações. A semana ainda é marcada pelos 15 anos de registro do domínio wikileaks.org e 30 anos do anúncio da primeira versão do sistema Linux.

Ainda no mundo da tecnologia, a semana tem os 10 anos de morte de Steve Jobs, um dos fundadores da Apple (5 de outubro). Um dia antes, a morte do compositor Heitor dos Prazeres completa 55 anos. Ele foi homenageado em um programa especial da Rádio Nacional ,em 2016. Ouça:

A semana também tem os aniversários do cantor Moacyr Franco (85 anos no dia 5 de outubro) e do compositor Fernando Brant (75 anos em 9 de outubro).

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

3 a 9 de outubro de 2021 3 Nascimento do compositor norte-americano Steve Reich (85 anos) – considerado um dos mais importantes compositores da música minimalista e da música modalista Morte do paulista Nabor Pires Camargo (25 anos) – considerado um dos mais importantes clarinetistas brasileiros, teve intensa atuação como instrumentista e compositor em São Paulo. Sua importância transcende a atuação como intérprete e compositor, já que deixou álbuns dedicados ao estudo da clarineta e um método de clarineta aprovado e recomendado pelo Conservatório de São Paulo Instituição do Código de Processo Penal Brasileiro (80 anos) Entra em vigor, pela primeira vez no Brasil, o horário de verão (90 anos) Início da utilização da urna eletrônica nas eleições brasileiras (25 anos) 4 Morte do compositor, cantor e pintor fluminense Heitor dos Prazeres (55 anos) – um dos pioneiros na composição dos sambas, que participou da fundação das primeiras escolas de samba do Brasil Registro do domínio wikileaks.org, do projeto Wikileaks (15 anos) – a Wikileaks é uma organização transnacional sem fins lucrativos, sediada na Suécia, que publica, em sua página, postagens de fontes anônimas, documentos, fotos e informações confidenciais, vazadas de governos ou empresas, sobre assuntos sensíveis Dia Mundial dos Animais – comemoração internacional, celebrada em homenagem ao dia de São Francisco de Assis Início da Semana Mundial do Espaço – o evento acontece por conta do lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik I, em 4 de outubro de 1957, e do tratado sobre princípios reguladores das atividades dos Estados na exploração e uso do espaço cósmico, inclusive a Lua e demais corpos celestes, que entrou em vigor em 10 de outubro de 1967 Leia mais: Queda de muro durante ventania mata homem em Tupã, São Paulo Dia Mundial do Habitat – data móvel da primeira segunda-feira de outubro. Comemoração que foi instituída pela ONU na Resolução nº 40/202A, de 17 de dezembro de 1985, após a Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos 5 Morte do inventor e executivo norte-americano Steve Jobs (10 anos) – fundador da Apple Morte do cantor fluminense Mário Reis (40 anos) – cantor da Era do Rádio. Em 1939, gravou quatro músicas e participou de um programa da Rádio Nacional com Francisco Alves e Jean Sablon (da França); já em 1940, lançou duas músicas para o carnaval Nascimento do ator, cantor, compositor, autor, apresentador de TV e político mineiro Moacyr Franco (85 anos) Anúncio do da primeira versão oficial do sistema operacional Linux, versão 0.02. por Linus Torvalds (30 anos) – sistema operacional desenvolvido com o propósito de colaboração para a filosofia de promoção de software livre e de código aberto Assinada a Convenção de Beberibe, que pacificou o conhecido Movimento Constitucionalista de 1821, movimento armado que culminou com a expulsão dos exércitos portugueses de Pernambuco (200 anos) Dia Mundial dos Professores – data da Unesco Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa Dia Nacional da Cidadania 7 Como parte das operações militares da “Guerra ao Terror”, os Estados Unidos e seus aliados invadiram o Afeganistão (20 anos) 8 Dia Nacional de Doação de Cordão Umbilical – comemoração criada pela Lei nº 13.309, de 6 de julho de 2016, com o objetivo de estimular a doação por meio da coleta de sangue do cordão umbilical e da placenta, feita logo após o parto, com o consentimento da mãe Dia do Nordestino – criado em 2009, ano do centenário do nascimento de Patativa do Assaré 9 Nascimento do compositor mineiro Fernando Brant (75 anos) Dia do Atletismo – homenageia uma das práticas esportivas mais antigas do mundo, conhecida por usar os movimentos primários do ser humano: correr, andar, saltar e arremessar Dia Mundial dos Correios – criada pela ONU, homenageia a criação da União Postal Universal

*com produção de Simone Magalhães