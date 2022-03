Hoje é Dia: veja datas e feriados de março de 2022

Apesar do mês não ter feriado nacional, março de 2022 traz uma série de dias festivos – a começar pelo carnaval (1º), que inaugura o mês. No dia 2, os católicos celebram a Quarta-feira de Cinzas (2). A relação de datas comemorativas de março conta com uma lista extensa de datas comemorativas nacionais e internacionais, como o Dia Nacional da Música Clássica (5), do Telefone (10), do Direito do Consumidor (15), do Artesão (19), do Circo (27), do Teatro (27), entre outros.

O mês de março está repleto de efemérides de datas redondas. É o caso dos dez anos da morte do mestre do humor Chico Anysio, no dia 23. No dia 28, completam-se sete décadas desde o falecimento da jornalista e primeira mulher negra eleita deputada estadual no Brasil, Antonieta Barros, responsável por criar o Dia do Professor. Outras figuras lembradas neste mês são o escritor colombiano Gabriel García Marquez (95 anos de seu nascimento em 6 de março), o escritor baiano Castro Alves (175 anos de seu nascimento em 14 de março), o compositor alemão Ludwig van Beethoven (195 anos de seu falecimento em 26 de março), o físico inglês Isaac Newton (295 anos de seu nascimento em 30 de março) e o compositor austríaco Joseph Haydn (290 anos de seu nascimento em 31 de março).

Entre as datas mais representativas do mês estão o Dia Internacional das Mulheres (8), o Dia Internacional da Síndrome de Down (dia 21) e o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial (21). No âmbito da saúde, o mês terá o Dia Internacional do Cuidado Auditivo (3), Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo (10), Dia Mundial do Rim (10) e o Dia Mundial de Combate à Tuberculose (24). E no que diz respeito ao meio ambiente, março traz o Dia Mundial da Vida Selvagem (3), Dia Internacional das Florestas (21), Dia Mundial da Água e a Hora do Planeta (neste ano, no dia 26).

Chegada do outono

Nos próximos dias, recordaremos eventos importantes que mexeram com a geopolítica mundial. O dia 1º de março marca o início da ofensiva dos Estados Unidos sobre o Afeganistão, conhecida como Operação Anaconda. Há 20 anos, os norte-americanos buscaram destruir as forças da Al-Qaeda e do Talibã do Afeganistão. Em 2021, o Talibã conseguiu retomar o poder no país. Já no dia 12, serão 75 anos do início da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Na ocasião, o então presidente norte-americano Harry Truman anunciou um conjunto de medidas que ficou conhecido como a Doutrina Truman, que tinha como objetivo impedir a expansão do socialismo. E no dia 17, serão 30 anos desde o dia que um referendo oficializou o término do apartheid na África do Sul.

Por fim, em 20 de março, o hemisfério sul se despede do verão para dar início ao outono, na data em que acontece o equinócio de outono. Nesta data, o dia e a noite tem exatamente a mesma duração. Este fenômeno acontece porque os raios do Sol incidem diretamente sobre a Linha do Equador, permitindo que os dois hemisférios tenham a mesma quantidade e luz (dia) e sombra (noite).

As datas são alguns dos 121 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, cultura, ciência, a personalidades, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais.

