Homem denuncia ameaça e é detido por porte ilegal de arma e embriaguez ao volante

Policiais militares do 15º BPM de Alto Taquari (a 479 km de Cuiabá) detiveram no domingo (26.01) dois homens envolvidos em uma ocorrência que teve início com denúncia de ameaça contra a vida.

Conforme o boletim de ocorrência, um homem embriagado procurou os policiais relatando ter sido ameaçado por outro homem. Segundo a vítima, o segundo homem o ameaçou de morte após ter uma carona negada pelo primeiro. Ainda de acordo com o denunciante, o homem dizia fazer parte de uma organização criminosa e seria monitorado por tornozeleira eletrônica.

No entanto, o denunciante, além de falar a respeito da ameaça, mostrou aos policiais uma pistola calibre 380, com 15 munições intactas, registro e porte da arma de fogo. Os militares revistaram o veículo do homem e encontraram outra pistola de 9 milímetros, porém sem a documentação. Dessa forma, o denunciante foi preso por embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo.

Checando a denúncia de ameaça, os policiais encontraram o suposto agressor em uma distribuidora de bebidas e o levaram para a delegacia. Nada ilegal foi encontrado com o suspeito.

