Homem é preso após ameaçar ex-mulher com arma de fogo

Laice Souza/Secom-MT

O governador Mauro Mendes divulgou, nesta quinta-feira (30.01), o calendário de pagamento do salário dos servidores públicos para o ano de 2020 e também do 13º salário.

O trabalho foi realizado pela Secretaria de Estado de Fazenda e levou em consideração as medidas adotadas para o ajuste das contas públicas, equilíbrio fiscal e as previsões de arrecadação.

“Com as ações que realizamos ao longo de 2019, foi possível chegar em 2020 com o cenário financeiro que permite ter a data certa para honrar esse importante compromisso com o servidor, que é o pagamento dos salários”, destacou Mauro Mendes.

Conforme o calendário, o 13º salário do servidor efetivo será pago em duas parcelas. A primeira, no dia 30 de junho de 2020, que corresponderá a 40% do valor do 13º. Já a quitação, com a segunda parcela, de 60%, será no dia 18 de dezembro de 2020. Para os servidores comissionados, o pagamento será em parcela única, no dia 18 de dezembro.

Confira o calendário completo: