Homicídio ocorrido no dia de Natal, em Cuiabá, é esclarecido e autora presa

O comandante-geral, em substituição legal, do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, coronel BM Ricardo Antonio Bezerra Costa, recebeu na manhã dessa quarta-feira (20), uma visita do prefeito da cidade de Canarana-MT, Fábio Marcos Pereira de Faria e do deputado estadual Ondanir Bortolini (Nininho), no Quartel do Comando Geral do CBMMT, em Cuiabá. A visita teve o intuito de apresentar, por parte da prefeitura de Canarana, uma proposta de instalação de uma base operacional do CBM na cidade.

“Há interesse sim da corporação, em descentralizar cada vez mais as ações do CBMMT no estado, mas temos pareceres técnicos que precisam ser emitidos para que isso aconteça. As primeiras tratativas já iniciaram, estamos aguardamos agora a solicitação oficial da prefeitura, junto ao comando da corporação. Vamos emitir esse parecer técnico e a partir daí, fazer os estudos da situação e identificar a viabilidade da implantação de uma unidade neste município”, disse o coronel Ricardo durante a reunião.

O coronel frisou ainda, que as parcerias com as prefeituras são importantíssimas, sendo fundamental que elas demonstrem interesse na cooperação com o CBMMT, na possibilidade de estarem implantando o serviço em seu município.

“Estamos na capital para solucionar as demandas do município e uma das principais é, sem dúvida, a instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros”, frisou o prefeito. “Nós já temos uma parceria com a corporação das brigadas mistas, mas agora é necessária a presença ininterrupta na cidade para benefício da população”, finalizou.

De acordo com o deputado Nininho, a implantação da base operacional será importante para a região. “Vamos acompanhar esta demanda e, caso o parecer técnico aponte a viabilidade, o município servirá de suporte para atender a região e municípios circunvizinhos. Estou à disposição do município e da corporação para essa conquista”, ratificou. Estiveram presentes ainda os vereadores Soni Porsh, BA Dourado, Rafael Govari e Celsinho.