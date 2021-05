Homologada medida cautelar que impede Prefeitura de Cuiabá de descartar medicamentos vencidos

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) publicou em seu Portal oficial, na última sexta-feira (7), a atualização do Regimento Interno. Acesse aqui.

A Secretaria Geral do Tribunal Pleno promoveu a atualização e a edição e diagramação foi desenvolvida pela Secretaria de Comunicação. A cada seis meses, novas atualizações serão realizadas pelo TCE-MT, com disponibilização nas versões pdf e flipbook.

“A Secretaria do Pleno tomou a iniciativa de realizar esse trabalho com a finalidade de trazer celeridade, segurança e eficiência tanto aos servidores do TCE-MT quanto aos fiscalizados e à sociedade em geral, por meio de um texto despido dos excessos já superados”, explicou Ângela Patrícia Sousa Marques, secretária-geral do Tribunal Pleno.

A atualização e diagramação do Regimento Interno do TCE-MT vai permitir também a agilidade nas pesquisas.

“A edição compilada trará a modernidade implantada pelos Tribunais Superiores no que se refere à orientação da legalidade, e sobretudo no paradigma do TCU quanto às condutas administrativas e de gestão”, explicou a secretária-geral do Tribunal Pleno.

O Regimento Interno é uma ferramenta de utilização diária para a validade dos atos internos do TCE-MT. No fim de abril, por meio da portaria n° 065/2021, a Presidência do órgão de controle externo constituiu a comissão responsável pela coordenação do processo de elaboração da minuta do novo Regimento Interno.

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: imprensa@tce.mt.gov.br

Flickr: clique aqui