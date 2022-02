Horto Florestal mantém visitação no horário matutino em Cuiabá

Reforçando o compromisso com os servidores públicos municipais, o prefeito Emanuel Pinheiro participou na noite desta quarta-feira (2), da solenidade de inauguração da nova sede administrativa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cuiabá (SISPUMC), presidida pelo vereador Adevair Cabral.

A entidade representa cerca de 20 mil servidores municipais da Câmara Municipal, Prefeitura de Cuiabá e Cuiabá Prev, com objetivo de unir forças na garantia dos seus direitos. “Gostaria de agradecer a todos por esse momento tão importante. Hoje sou presidente deste sindicato, fui eleito por unanimidade. Mas em 1989 eu ajudei a criar esse Sindicato, fui diretor, disputei duas vezes as eleições do sindicato, mas não venci e hoje estou assumindo a presidência e tenho a satisfação de estar inaugurando a sede administrativa para atender os nossos servidores e nossos associados”, disse o presidente Adevair Cabral.

O prefeito Emanuel Pinheiro parabenizou o presidente Adevair Cabral pela inauguração da nova sede administrativa e pelas iniciativas à frente do sindicato. Além disso, o gestor reforçou o compromisso com funcionalismo público municipal.

“Com muito carinho, respeito e consideração pelo servidor público, é motivo para eu estar presente, porque onde está o servidor público lá estará Emanuel Pinheiro dando todo o apoio e incentivo. Quero parabenizar o vereador Adevair Cabral, presidente do SISPUMC e que tem uma trajetória de sucesso na vida pública sindical, como servidor público e como vereador de Cuiabá. Agora assumindo o SISPUMC já começa a demonstrar todo o seu compromisso e comprometimento com os servidores ativos e aposentados e pensionistas, não só com essa bela sede que vai dar condições de trabalho e de reivindicação para todos os servidores, mas também pelas propostas e pela vontade de garantir avanços e conquistas cada vez maiores para todos os servidores públicos de Cuiabá”, destacou o prefeito.

A servidora pública da área da saúde, Doraci Glória da Silva, ressaltou a importância do trabalho realizado pelo sindicato e da inauguração do novo espaço. “Nós temos muitas perdas, muita coisa para batalhar e o sindicato é importante para valorização da nossa categoria nos dando respaldo. Acredito que agora teremos um bom espaço para estarmos vindo, com melhor acolhimento para os servidores “, comentou a servidora.

Também participaram o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Juca do Guaraná Filho, secretário municipal de Governo, Luís Cláudio Castro Sodré e o diretor-presidente da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), Vanderlúcio Rodrigues.