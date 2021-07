Hospitais filantrópicos precisam ter recursos ampliados

Thiago na plenária da AL Foto: Marcos Lopes

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) defendeu durante a sessão legislativa desta terça-feira (7) que o Estado possa destinar mais recursos para ampliar o atendimento dos hospitais filantrópicos de Mato Grosso. O debate foi proposto no parlamento por meio da Mensagem que altera o Fundo de Equilíbrio Fiscal do Estado (Feef), lei 10.709 de 28/06/18.

De acordo com o novo projeto apresentado, os recursos estaduais arrecadados saltarão de 20% para 40% e deverão ser repassados para o Fundo Estadual de Saúde e Fundo Estadual de Assistência Social para realizar atendimento aos Hospitais Filantrópicos e entidades de apoio social.

O projeto de substitutivo integral ao texto da lei 10.709 propõe que do montante total 70% dos recursos sejam encaminhados para o FES (Saúde) e os outros 30% para o FUS (Social).

“Precisamos ampliar os recursos para os hospitais filantrópicos, nós acompanhamos de perto o trabalho da Santa Casa de Rondonópolis, entidade essa fundamental para o SUS da região sudeste. Fizemos a cobrança desde o início do mandato para que o Estado possa corrigir a defasagem do preço das UTI’s da Santa Casa e melhorar os recursos do Feef para que possamos continuar apoiando o atendimento dos hospitais filantrópicos”, disse o deputado Thiago Silva.

O projeto foi pedido vista pelo deputado Lúdio Cabral (PT) e deverá ser votado na próxima sessão parlamentar, após o recesso parlamentar.