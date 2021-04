Hospital São Benedito registra primeira queda na taxa de ocupação de leitos UTI Covid, com 65% de internações

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, participou na manhã desta segunda-feira (26), da inauguração do centro logístico refrigerado da Superfrio, que irá gerar 50 empregos diretos e outros 250 indiretos em 2021. A meta é de que no prazo de dois anos, o número cresça para mil empregos. A unidade, com uma área de cerca de 5 mil m², e capacidade instalada inicial de 50 mil m³ de armazenagem, iniciará as operações em maio de 2021. A Bayer, uma potência do agronegócio global, concentrará as suas operações no Estado no novo CD da SuperFrio, instalado às margens da Rodovia dos Imigrantes, na capital.

Também durante a solenidade, a campanha Vacina Solidária, organizada pela primeira-dama da capital, Márcia Pinheiro, foi contemplada com cem cestas básicas.

“Quero aqui estender as mensagens de boas-vindas a esse novo empreendimento que chega na melhor capital do país. Que me desculpem as demais capitais desse Brasil, mas nada é melhor que a nossa encantadora, acolhedora e, maravilhosa, cidade. Recebemos de braços abertos os nossos parceiros, da Superfrio, do Pátria e da Bayer, que estão presenciando esse momento histórico. Estamos muito felizes pois será mais uma fonte de geração de emprego e renda”, agradeceu o prefeito Emanuel Pinheiro.

Durante discurso, o gestor lembrou que as negociações começaram no final do ano passado, pouco depois da reeleição com intermédio do deputado federal Carlos Kiodini, de Santa Catarina, colega do deputado federal Emanuel Pinheiro Neto.

“Me apresentou a Superfrio e ao potencial de investimento, principalmente, na nossa capital com a construção do 24º centro refrigerado da empresa que já atuava em Campo Verde e em Campo Grande. Foi então que repassei aos nossos secretários de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Juarez Samaniego, para que dessem seguimento aos encaminhamentos necessários com todo acolhimento tipicamente cuiabano à Superfrio e aos demais parceiros.

A cidade de Cuiabá conta com uma empresa especialista em soluções logísticas para clientes da indústria de sementes. A Bayer, uma potência do agronegócio global, concentrará as suas operações do Mato Grosso nesse novo centro refrigerado da SuperFrio, com uma área de cerca de 5 mil m², e capacidade instalada inicial de 7 mil paletes, equivalente a 50 mil m³ de armazenagem.

“Crescemos sempre fazendo mais negócios com os nosso clientes atuais e novos clientes. Cuiabá nasceu de uma parceria com a Bayer uma potência do agronegócio de referência global. Estamos muito felizes de começar as operações de sementes já com a área preparada para fazer as estações de operações, sementes, alimentos funilados, resfriados em um site bastante robusto que vai propiciar bastante expansão. O novo projeto foi montado com tecnologias inovadoras, muito ´próximo do Norte Americano. Estamos bem confiantes, com certeza é um negócio que já deu certo e com resultados garantidos”, declarou o CEO da Superfrio, Francisco Moura.

“O que mais me chama de deixa entusiasmado é que em plena pandemia em que o mundo inteiro se volta para a imunização contra o coronavírus e que Cuiabá não foge à regra, onde já atingimos cem mil vacinados em uma ação eficiente, rápida e descentralizada da Prefeitura para vacinar a população contra a Covid-19, e não obstante a isso, Cuiabá não para. A Superfrio, em plena segunda onda, investe na cidade, gera empregos.

VACINA SOLIDÁRIA: Engajada, a empresa – durante ato de inauguração – realizou a entrega simbólica de um cheque equivalente à aquisição de cem cestas básicas. A ação social é organizada pela primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro.

A ideia, que já vem sendo replicada em diversos municípios mato-grossenses arrecada doações de alimentos das pessoas que serão vacinadas nos cinco pontos de vacinação instalados pela Prefeitura Municipal de Cuiabá (estacionamento da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Centro de Eventos Pantanal, Sesi Papa, Sesc Balneário e Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Todas o alimento arrecadado de forma voluntária será distribuído para famílias em situação de vulnerabilidade social.

SAIBA MAIS: A SuperFrio já atua nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A empresa é controlada pelo Pátria Investimentos, e líder na indústria de logística frigorificada na América do Sul. O centro logístico de Cuiabá é a segunda unidade no estado do Mato Grosso, o 3º na região Centro-Oeste e o 24º centro logístico frigorificado da empresa no Brasil.

“Temos uma massa de trabalhadores extraordinários, sedentos por oportunidades, como por exemplo essa região da grande Coxipó, Pedra 90, Pascoal Ramos. Contamos com mão de obra capacitada e qualificada e muitos outros querem se profissionalizar para o mercado. Hoje é um dia que ficará marcado na história da nossa Cuiabá”, finalizou o chefe do Executivo Municipal.