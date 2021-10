Hospital São Benedito volta a receber pacientes não Covid

Secom Câmara A proposta é de autoria do vereador Tenente Coronel Paccola

O PL nº 694/2021 visa obrigatoriedade do executivo em disponibilizar no Portal Transparência a situação e quem foi o vereador que destinou a emenda









Aprovado nesta terça-feira, 26, o Projeto de Lei dispõe sobre a transparência na execução de emendas impositivas parlamentares no âmbito do município de Cuiabá. Caso sancionado, o Poder Executivo Municipal deverá publicar, em site eletrônico, do Portal Transparência, a cada mês, a relação de Emendas Parlamentares de origem Municipal, Estadual ou Federal, que tenham sido indicadas por Deputados, Senadores e Vereadores, contendo de forma individualizada, o valor nominal, em moeda corrente nacional, do recurso público repassado ao município.





De acordo com o Regimento Interno, a emenda é a proposição apresentada para alterar partes do texto do Projeto. Elas podem ser supressivas, aglutinadas, substitutivas, aditivas, modificativas e de redação. As emendas poderão ser apresentadas diretamente à Comissão, por qualquer de seus membros, ou por qualquer Vereador, a partir do recebimento da proposição principal até o término da sua discussão pelo órgão técnico.





O parlamentar, autor da matéria, disse ainda que a ideia surgiu durante as investigações no curso das oitivas da CPI dos Medicamentos. “Muitos dos medicamentos e situações que envolveram os vencimentos possuem recursos de emendas parlamentares e não sabemos quem foi o vereador que realizou a destinação. Por isso tivemos a ideia de propor este acesso para facilitar futuras ações, se necessárias”, disse Paccola.





Ainda de acordo com o Vereador, o novo acesso visa coibir a barganha, que segundo ele, é feita pelo chefe do executivo, com relação aos pagamentos das emendas, garantindo que a indicação seja executada e transferindo para a população o acesso livre para acompanhamento da previsão de execução dos objetivos previstos. E ressalta ainda que o PL não cria despesas para a administração pública.





“Os munícipes cuiabanos pagam alta carga tributária e é seu direito avaliar a qualidade desses gastos, devendo ter acesso a informações detalhadas sobre a destinação dos valores advindos de Emendas Parlamentares. Mais pessoas fiscalizando e acessando as informações, permite, assim, maior controle das contas públicas”, finaliza o parlamentar.





Aprovado pelos Vereadores na Câmara Municipal de Cuiabá, o PL segue para sanção do Prefeito.

Gabinete Vereador Tenente Coronel Paccola