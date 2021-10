Hotsite do XIX Sinaop já está disponível para acesso; Inscrições serão abertas em breve

O evento, que tem “Obras Públicas: Novos Desafios” como tema central, será realizado virtualmente pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) e Tribunal de Contas da União (TCU), por intermédio do Instituto Serzerdello Corrêa (ISC), entre os dias 22 e 26 de novembro.

Mesmo sendo gratuito, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube (clique aqui), as inscrições, quando abertas, irão garantir a certificação dos participantes. De acordo com o presidente do Ibraop, Anderson Uliana Rolim, as inscrições serão abertas em breve.

“Até lá, os interessados em participar do evento, em novembro, poderão conhecer as principais temáticas do simpósio, as regras do nosso 1º concurso de vídeos e ler os artigos técnicos já publicados sobre o Novo Marco Legal do Saneamento Básico, por exemplo”, informou.

Outros temas confirmados para o evento são “Perspectivas da Nova Lei de Licitações e Contratos nas Obras Públicas”, “O BIM [Modelagem de Informação da Construção] nas contratações públicas”, “Auditoria em Obras Rodoviárias: Impactos do MEDINA e NLLC” e “Atuação do Controle Externo e Preservação do Meio Ambiente em Obras de Infraestrutura”.

SINAOPs

Os Sinaops são eventos de grande porte que tornaram-se a principal referência na produção técnica e científica brasileira em Auditoria de Obras Públicas.

Com a participação de representantes da quase totalidade dos Tribunais de Contas brasileiros, o simpósio tem congregado profissionais que atuam no controle externo, no controle interno e, mesmo, na própria execução das obras públicas, sendo reconhecido dentro e fora dos TCs, como de importância significativa na discussão, na troca de experiências e no encaminhamento de soluções relativas aos diversos temas abordados.

1º Concurso de Vídeos sobre Obras Públicas