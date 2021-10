ICMS da energia elétrica pode ficar até 45% menor e conta 12% mais barata com corte de impostos feito pelo Governo de MT; Veja demais setores

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, foi homenageada, nesta sexta-feira (1º.10), pela Academia Mato-grossense de Letras (AML) com Diploma de Mérito e Medalha do Centenário da instituição. A entrega foi feita no Palácio Paiaguás pela presidente da AML, Sueli Batista.

De acordo com a presidente da Academia, Sueli Batista, a primeira-dama do Estado recebeu a homenagem pelo apoio que ela oferece à cultura mato-grossense. “É uma honraria na qual estamos destacando as autoridades que contribuem com a nossa cultura e literatura. E o Governo de Mato Grosso está fazendo um trabalho excepcional com uma grande transformação na cultura. Agora temos recursos através da Lei Aldir Blanc, que atende também os nossos escritores com suas produções literárias. Hoje viemos até aqui para fazer esse agradecimento na figura da primeira-dama do Estado pelo tanto que já fez por nós”, destacou.

A primeira-dama parabenizou a Academia Mato-grossense de Letras pelo seu centenário e destacou a importância da instituição para Mato Grosso. “Parabenizo toda instituição em nome da presidente da Academia, a querida Sueli Batista, que apoia e protege a nossa cultura e a literatura regional. Fico alegre e emocionada em receber hoje essa honraria e deixo aqui todo meu apoio à instituição. No que precisarem da nossa gestão, estaremos sempre de portas abertas”, disse a primeira-dama.

A Academia Mato-Grossense de Letras completou 100 anos no dia 7 de setembro. As comemorações do centenário foram iniciadas em maio, que contou com recursos da Lei Aldir Blanc estadual, via Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. Desde então tem ocorrido eventos todos os meses na Casa Barão, que seguem até dezembro.