Idosos assistirão ao show Bee Gees One e Tina Turner Tribute gratuitamente no Teatro Zulmira, neste sábado (31)

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

A banda Bee Gees e a voz de Tina Turner marcaram a memória de fãs de todas as idades desde os anos de 1950. E não seria diferente para os conviventes do Abrigo Bom Jesus, em Cuiabá. No próximo sábado (31), o Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros receberá, às 18h, um grande show cover desses artistas e, por meio de parceria entre a produtora musical ‘euvounoshow’, o abrigo e a Assembleia Social (antiga Sala da Mulher), sete deles serão convidados especiais e curtirão o espetáculo gratuitamente.

Carmelita de Souza, a mais nova do grupo, relembra o tempo em que amanhecia dançando no famoso Clube Sayonara, em Cuiabá, na década de 1970, e pretende fazer uma viagem no tempo.

“Eu estou encantada com essa iniciativa. Muitos vão relembrar, de fato, o que eles vivenciaram na juventude. A música e a dança fazem muito bem a eles. Só temos a agradecer pela oportunidade”, afirma a presidente do Abrigo Bom Jesus, Cleide Miranda. Em 2020, o Abrigo Bom Jesus completa 80 anos e para a presidente oportunidades como essa devolvem, um pouco, a alegria de viver aos idosos.

Os sete convidados serão trazidos por van do Abrigo Bom Jesus, acompanhados de três cuidadores. Todos os ingressos foram cedidos pela produtora ‘euvounoshow’.

Quem mais quiser assistir ao show terá, ainda, a oportunidade de ajudar o próximo. A parceria entre a produtora e a Assembleia Social oferecerá a chamada ‘meia solidária’, quando o ingresso pode ser adquirido pela metade do valor, na entrega de um quilo de alimento não perecível. Toda a arrecadação de mantimentos será destinada a entidades filantrópicas cadastradas pela Assembleia Social.

O Show

O espetáculo (este sábado, 31, às 18h) será com a banda Bee Gees One – o número 1 da América Latina e o único tributo com a mesma formação da banda original e premiado em todo mundo, vencedor de cinco prêmios.

Na mesma noite, também sobe ao palco do Zulmira a intérprete Berê Conceição, ganhadora de diversos prêmios na TV aberta brasileira ao cantar como ninguém a sonoridade de Tina Turner.

Os ingressos estão à venda na Casa de Festas (shoppings Goiabeiras e Pantanal), na Chocolateria Lugano (Av. Getúlio Vargas) e pelo site www.euvounoshow.com.br.

Mais informações, pelo telefone (65) 9 9910-3107.

