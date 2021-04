Idosos de 70 a 74 anos começam a receber a segunda dose da vacina nesta quarta-feira (28)

Os trabalhadores de saúde que foram imunizados no mês de fevereiro com a vacina Covishield, do laboratório Astrazeneca começam a receber a segunda dose do imunizante a partir desta quarta-feira (28). As pessoas desse grupo poderão tomar o imunizante no drive thru da UFMT ou no Sesi Papa.

A coordenadora da campanha de vacinação, Valéria de Oliveira ressalta que os trabalhadores da saúde precisam prestar atenção à data que foi marcada no cartão de vacinação para tomarem a segunda dose. “Todas as pessoas deste grupo, quando foram vacinar, saíram do Centro de Eventos com a data e horário da segunda dose marcada a lápis no cartão. É importante que cada um compareça para tomar a segunda dose exatamente na data marcada, pois é o prazo correto para completar o esquema vacinal, que, para a vacina da Astrazeneca é de 90 dias”, explicou Valéria.

Para receberem a segunda dose, os trabalhadores da saúde devem ir ao drive thru da UFMT ou no Sesi Papa na data marcada no cartão e de preferência no mesmo horário, para evitar que muita gente vá aos locais ao mesmo tempo. É imprescindível levar o cartão de vacinação e um documento com foto. Caso a pessoa não tenha carro, pode ir ao Centro de Eventos.

“Estamos direcionando os trabalhadores da saúde para os 2 postos de drive thru, pois nestes locais só haverá vacina da Astrazeneca. Mas aqueles que não puderem ir de carro, devem ir ao Centro de Eventos, sem problemas. Ressaltando que apenas quem estiver com o cartão de vacinação receberá a segunda dose”, finalizou a coordenadora.