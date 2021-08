Imagens de animais mortos em incêndios florestais não são em Mato Grosso

Os pequenos negócios representam 72% dos empregos formais criados no Brasil. Pensando em estender esse benefício aos 141 municípios mato-grossenses, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT) realizou nesta quinta-feira (26.08) mais uma edição do Circuito Empreendedor, no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (Cefapro) de Juara.

O projeto desenvolvido pela Secretaria Adjunta de Desenvolvimento do Ecossistema Empreendedor, da Sedec-MT, tem como propósito incentivar e incrementar os pequenos negócios em Mato Grosso por meio de capacitações.

O evento itinerante reuniu centenas de potenciais empreendedores, microempreendedores individuais, empresários de pequeno porte e gestores públicos, em oficinas e palestras, ao longo de todo o dia.

As capacitações são voltadas para os participantes dos municípios que formam o Consórcio Vale do Arinos, do qual fazem parte Juara, Brasnorte, Itanhangá, Tabaporã, Novo Horizonte e Porto dos Gaúchos.

As oficinas e serviços têm como temas: compras governamentais, como formalizar uma empresa, cadeias produtivas, linhas de crédito disponibilizadas pela Desenvolve MT, produtos bancários, como aderir ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar e de Pequeno Porte (Susaf-MT), capital de giro e fluxo de caixa, turismo, entre outros.

“O Circuito Empreendedor leva conhecimento e informação até os pequenos empreendedores na região onde ele vive e trabalha. Com o evento, eles têm acesso a ações de governo e das entidades parceiras que conjuntamente trabalham para fomentar a economia, diminuir a informalidade, instruí-los e orientá-los sobre o acesso às diversas linhas crédito criadas especificamente para a expansão empresarial”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda.

De acordo com o secretário adjunto de Desenvolvimento do Ecossistema Empreendedor, Celso Banazeski, cada consórcio visitado pelo circuito mostra o quanto é importante interiorizar esse tipo de iniciativa governamental. “Temos percebido que as pessoas querem aprender a lidar melhor com seu negócio. Levamos informações básicas que muitos desconheciam, a exemplo das linhas de crédito, muitos empreendedores sequer sabem que podem acessar o serviço a juros baixos. Conosco eles aprendem que podem vender a produção para o setor público e que isso não é apenas para as grandes empresas. São diversas as orientações e esclarecimentos que prestamos no Circuito”, informa.

O Circuito Empreendedor faz parte do programa Pensando Grande para os Pequenos, lançado em 2019.

Adesão

O prefeito de Juara, Carlos Sirena, assinou o termo de adesão com a Junta Comercial de Mato Grosso (Jucemat), durante o Circuito Empreendedor. Com o convênio, o município passa a integrar a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (RedeSim).