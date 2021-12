Imea divulga balanço do Agro de MT em 2021 e perspectivas para 2022

O Banco do Brasil está realizando um mutirão de renegociação de dívidas até o dia 17 de dezembro. Até lá, a instituição financeira disponibiliza condições especiais que incluem descontos de até 95%, para liquidação à vista de dívidas vencidas e nas taxas de juros, além de prazo de até 100 meses para renegociação a prazo de operações vencidas. No Brasil, as condições estão disponíveis para mais de 3,5 milhões de clientes pessoa física, produtor rural e pessoa jurídica. No Paraná, a expectativa é que 110 mil clientes sejam atendidos.

“Essa é uma boa oportunidade para que os produtores rurais com pendências possam renegociar prazos e juros para começar 2022 mais tranquilos e com oportunidade de novos investimentos da porteira para dentro”, destaca Jefrey Albers, coordenador do Departamento Técnico e Econômico (DTE) do Sistema FAEP/SENAR-PR.

No caso dos produtores rurais, as oportunidades incluem liquidação a vista e/ou renegociação, independente da linha de crédito. As propostas são analisadas caso a caso pelo Banco do Brasil, dependendo do perfil da dívida, do cliente e da atividade. Ainda, agricultores e pecuarista que estejam no Serasa também podem se aproveitar do mutirão de renegociação.

Até o dia 17 de dezembro, os produtores rurais do Paraná precisam procurar a agência do Banco do Brasil do município para renegociar suas dívidas. Outra forma é por meio dos canais digitais, como o site www.bb.com.br/renegocie, o aplicativo da instituição (basta digitar a palavra renegocie), o WhatsApp (61 4004-0001) e a Central de Atendimento (4004-0001 / 0800 729 0001).