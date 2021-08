Imea promove a 2ª Live do projeto Rentabilidade no Meio Rural

O Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) promoverá no dia 10 de agosto, às 14h (horário de Mato Grosso), a 2ª Live do projeto Rentabilidade no Meio Rural. A live marcará o encerramento do sexto ano do projeto em Mato Grosso. No evento serão abordados o custo de produção e a rentabilidade das principais cadeias produtivas do estado na última safra. A transmissão será pelo canal do Imea no YouTube https://imea.com.br/rentabilidade.

Podem participar produtores rurais, técnicos, pesquisadores, empresas públicas e privadas do agronegócio e pessoas interessadas. A transmissão será aberta e sem a necessidade de fazer inscrição.

O evento contará com a participação online do diretor do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MT), Guto Zanata, do gestor de Inteligência de Mercado do Imea, Cleiton Gauer, e do chefe geral da Embrapa Agrossilvipastoril Austeclínio Lopes de Farias Neto. A mediação ficará por conta da coordenadora de Desenvolvimento Regional do Imea, Vanessa Gasch.

A ideia do Rentabilidade é que os resultados dos estudos se tornem parâmetros econômicos, um diferencial para a tomada de decisões assertivas no campo, e que possam nortear tanto o produtor rural quanto agentes do mercado dentro e fora da porteira, além de incentivar a adoção de novas tecnologias e sistemas de produção eficientes.

Na programação consta a realização de painéis e análises que podem auxiliar o produtor a planejar a safra e o melhor caminho para o gerenciamento da fazenda. Para abrir a live, o responsável pela rentabilidade dos sistemas integrados do Imea, Miqueias Michetti, apresentará os aspectos metodológicos do projeto.

Na sequência, a responsável pela rentabilidade da agricultura do Imea, Milena Habeck, falará sobre o mercado e resultados econômicos da agricultura. O responsável pela rentabilidade da pecuária no instituto, Emanuel Salgado, vai discorrer sobre o mercado e os resultados econômicos da pecuária. Em seguida, o economista da Embrapa, Júlio César dos Reis, entrará online para apresentar os resultados das Unidades de Referência Tecnológica e Econômica (URTE´s) e a rentabilidade de sistemas integrados.

Para finalizar as apresentações e iniciar o momento em que o público poderá fazer perguntas, Miquéias Michetti mostrará o custo de produção de outras culturas.

Rentabilidade no Meio Rural – É realizado pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MT) e Embrapa Agrossilvipastoril. O projeto concentra a elaboração de estudos de viabilidade técnica e econômica de diferentes modelos e sistemas de produção. Desde 2013, o projeto atua nas propriedades rurais chamadas de Unidades de Referência Tecnológica e Econômica (URTE´s) localizadas em diversas regiões de Mato Grosso.

