Imposto de renda exige organização o ano inteiro, diz especialista

A necessidade de formar novos líderes e oxigenar a representatividade sindical foram as tônicas do evento online “O futuro da representatividade do agro”, realizado nesta quinta-feira (15), pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP). O encontro virtual marcou a retomada dos trabalhos do Programa de Sustentabilidade Sindical e contou com as participações de Ágide Meneguette, presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR; José Luiz Tejon, palestrante especialista em agronegócio; Diener Gonçalves, presidente do Sindicato Rural de Cianorte; Lisiane Rocha Czech, coordenadora da Comissão Estadual de Mulheres da FAEP; e João Lázaro Pires, coordenador do Departamento Sindical da FAEP.

Meneguette lembrou das conquistas históricas obtidas pelo sistema sindical paranaense para inspirar os jovens a darem continuidade a esses passos. “Em 1990, cobramos fortemente o governo do Estado para criar um programa sanitário robusto e foram inúmeros passos ao longo desses anos. Agora, estamos colhendo os resultados. No mês que vem, se tudo der certo, a Organização Mundial de Saúde Animal deve anunciar nosso Estado como área livre de febre aftosa sem vacinação, o que vai ser um salto enorme de novas oportunidades, mais empregos e riquezas movimentando a economia do Paraná”, relembrou o presidente da FAEP.

No encontro, Tejon ministrou uma palestra na qual provocou os espectadores a pensarem sobre o papel dos líderes na humanidade. Para isso, o especialista usou como metáfora um cajado. Entre as funções desse instrumento ancestral, listou Tejon, estão apontar o rumo que devemos seguir, afastar os predadores do campo humano da ignorância, resgatar os que se perdem no meio do caminho e também servir de suporte para o líder na hora de repousar e refletir sobre essa missão – inclusive em momentos como o próprio evento proposto pela FAEP. “Liderar é dar a sua vida por uma causa, é o sentido máximo que um líder pode alcançar”, ensinou o palestrante.

Lisiane compartilhou um pouco da sua trajetória no sistema sindical e enfatizou a importância dos cursos do Sistema FAEP/SENAR-PR para que ela tenha atingido a possibilidade de encabeçar a criação e a consolidação da Comissão Estadual de Mulheres da FAEP. “Com a comissão das mulheres aconteceu exatamente o Tejon falou. Convidei mulheres, criamos um grupo muito bacana, pessoas incríveis que trouxemos para o nosso lado. E assim como elas, temos ainda muitos jovens e muitas jovens no Paraná que podem somar conosco e contribuir com nossa representatividade no agro”, projetou a coordenadora da Comissão Estadual de Mulheres da FAEP.

O presidente do Sindicato Rural de Cianorte, Diener Gonçalves, compartilhou que ele mesmo se engajou há poucos anos como liderança no sindicato rural e que a qualificação oferecida pela FAEP foi fundamental para que hoje ele possa conduzir as transformações que propõe à frente da entidade. “Termos feito trabalhos de capacitação foi sem dúvida decisivo. Hoje, levamos o planejamento muito a sério no sindicato. Por meio do sistema, da Federação, temos representado nossos produtores sempre buscando melhorar e é importante dizer que se não tivermos união, as conquistas se tornam impossíveis. Mas por meio da união, nós provamos que é possível”, compartilhou.

Curso de liderança está com inscrições abertas

Durante o evento, o coordenador do Departamento Sindical da FAEP, João Lázaro Pires, divulgou que estão abertas as inscrições para o curso “Liderança Rural”, na modalidade Educação a Distância (EaD). A formação tem 24 horas de duração e vagas limitadas. Entre os principais assuntos tratados no curso estão representatividade sindical, comportamento de empreendedores, perfis comportamentais, liderança, comunicação, entre outros. Serão oito turmas que vão comportar no máximo 30 pessoas em cada uma, ou seja, até 240 vagas.

“A intenção é que esse curso fortaleça as estratégias para que o sindicato se aproxime cada vez mais dos produtores, que as entidades se fortaleçam na prestação de serviços e na missão de representar o nosso produtor rural. Precisamos dessa união e que essa relação seja cada vez mais próxima”, pontuou Pires.

Inscrições: para se inscrever no curso Liderança Rural, clique aqui.

“Agro Pro – Produtor Protagonista”

Pires também lembrou de uma segunda etapa das formações dentro do Programa de Sustentabilidade Sindical (PSS), o “Agro Pro – Produtor Protagonista”. Essa iniciativa teve cinco turmas realizadas em 2019, por conta da pandemia do novo coronavírus. O projeto tem o objetivo de mobilizar os participantes para enfrentamento de desafios coletivos e orientá-los sobre o sistema de representatividade rural e sua importância para o setor, que teve como etapa prática inicial o Encontro Regional de Líderes Rurais, uma sequência de nove eventos realizados em diversas regiões do Estado. João convocou os sindicatos rurais a organizarem esse curso, respeitando os decretos municipais, para que as turmas sejam colocadas em prática quando for possível.