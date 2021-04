Imunização contra COVID-19 em Cuiabá seguirá normalmente no feriado desta quarta-feira (21)

A campanha “Vacina Cuiabá – sua vida em primeiro lugar”, de imunização contra a Covid-19, seguirá com seu atendimento normalmente nesta quarta-feira (21), de feriado de Tiradentes, nos polos do Centro de Eventos do Pantanal, Sesc Balneário, de maneira presencial e no Sesi Papa e UFMT no sistema Drive Thru.

A Prefeitura de Cuiabá ressalta a importância dos cadastrados no site https://cadastro.vacinacuiaba.com.br/ continuem consultando o local, dia e hora da vacinação, a fim de evitar aglomerações e dar sequência na fluidez e celeridade da vacinação. As pessoas que não possuírem veículo próprio e forem direcionadas para o Sesi Papa, onde a vacinação ocorre em sistema de Drive-Thru, podem estar se encaminhando no Centro de Eventos do Pantanal para receber a vacina presencialmente.

Atualmente a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) possui 16 mil vacinas para a primeira dose e cerca de 31 mil para a segunda dose. Neste momento estão sendo imunizados com a 1ª dose, idosos acima de 60 anos e iniciou-se nesta quarta-feira (20), a vacinação da 2ª dose para os idosos acima de 75 anos.

A próxima semana, no dia 28 está previsto também o começo da aplicação de segunda dose para os idosos de 70 a 74 anos e trabalhadores da saúde que tomaram a Astrazeneca.

Cuiabá já vacinou até esta segunda (20), 89.425 pessoas, que compõe os grupos de riscos de idosos, trabalhadores da Saúde, e servidores da Prefeitura e do Estado, que atuam na linha de frente em fiscalizações de aglomerações. Deste total, 66.967 foram usadas como 1ª dose e 22.458 como 2ª dose, conforme os dados do site Localiza SUS.