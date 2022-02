INAES beneficia produtores rurais com execução de projetos

Defesa Agrícola Aberta as inscrições para a visita técnica ao Ctecno Araguaia Pela primeira vez o evento acontecerá na região Leste do Estado

07/02/2022

No dia 11 de fevereiro, produtores rurais, agrônomos e pesquisadores poderão participar da vitrine de cultivares de soja do maior centro independente de pesquisa do País, o Centro Tecnológico Araguaia (Ctecno Araguaia), desenvolvido pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT). As inscrições podem ser feitas através do site da Aprosoja (www.aprosoja.com.br), ou clicando aqui .

Ao todo são 115 variedades de soja plantadas, em uma área ao lado da BR-158, próximo do entroncamento com a MT-326, que dá acesso à cidade de Canarana. A expectativa é receber cerca de 200 participantes que poderão conhecer o desenvolvimento de cada variedade, além de diversos manejos com adubação e fungicidas. O plantio foi feito na mesma época do Ctecno Parecis (região Oeste), que analisa o desempenho em solos de texturas arenosas.

No dia, o pesquisador e consultor Leandro Zancanaro, irá fazer uma palestra sobre o “Uso racional de fertilizantes”.

“O Ctecno nada mais é do que o Centro de Pesquisa de teste e reteste em tecnologia dos produtores rurais associados da Aprosoja-MT, ele tem independência para testagem, disponibiliza dados de maneira gratuita para o mercado e agricultores, positivos ou negativos com toda imparcialidade”, declarou o presidente da Aprosoja-MT, Fernando Cadore.

Os trabalhos na região Leste começaram o ano passado. O objetivo é desenvolver pesquisas com foco no manejo do sistema produtivo da soja em solos siltosos. Já na região Oeste, em Campo Novo do Parecis, os trabalhos são realizados há seis anos e visam analisar solos com textura arenosa.

O evento seguirá todos os protocolos de biossegurança para evitar a disseminação do Covid-19.

Serviço:

O que? Visita Técnica Ctecno Araguaia

Quando? 11 de fevereiro de 2022

Onde? BR- 158, próximo ao entroncamento com a MT-326 -Canarana

