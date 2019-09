Incêndio em Ecoponto é controlado e Secretaria vai registrar B.O para investigar causas

Rua dos Trabalhadores, São Pedro, Bom Jesus e Beija-flor. Essas são algumas das vias do Dr. Fábio II que recebem, neste momento, trabalhos que fazem parte da obra de pavimentação do bairro. Incluído pela Prefeitura de Cuiabá no programa Minha Rua Asfaltada, a comunidade está sendo beneficiada com a edificação de mais de 28 quilômetros de drenagem, pavimentação, meio-fio e calçadas.

Com a construção do sistema de drenagem de água pluvial em fase final, a obra avança também em uma nova etapa. Desde o último mês, operários e maquinários percorrem as ruas do bairro, realizando o serviço de terraplanagem. De acordo com levantamento da Secretaria de Obras Públicas, somando todas as atividades já feitas, o trabalho alcançou o status de 69% executada.

“O Dr. Fábio II completou, na última semana, 22 anos de fundação. Nessa data marcante para a comunidade, é satisfatório ver que o sonho do morador, de ter sua rua asfaltada, está caminhando. Estamos com um ritmo acelerado e acreditamos que, em breve, entraremos na última parte da obra, que é a capa asfáltica. Nossa previsão é de que, ainda neste ano, as ruas sejam pavimentadas”, comenta o prefeito Emanuel Pinheiro.

DRENAGEM E TERRAPLANAGEM

Apesar de serem subestimadas, as etapas de drenagem e terraplanagem são fundamentais no resultado final de uma obra de pavimentação. Juntas, elas são responsáveis por deixar o solo em perfeitas condições para a o recebimento da capa asfáltica e auxiliar em uma maior durabilidade da malha viária. Ignorar tais procedimentos pode significar, em um curto espaço de tempo, prejuízos aos cofres públicos e grandes transtornos aos moradores.

Enquanto a composição pluvial é incumbida de ajudar no escoamento da água, a terraplanagem cumpre o papel de nivelar o terreno, conforme as marcações definidas no projeto. “Ambos os processos evitam a danificação do pavimento. Por isso, tomamos todos os cuidados para garantir a qualidade da obra. É importante seguirmos cada detalhe técnico, pois é isso que irá assegurará a longevidade na vida útil do asfalto”, argumenta o secretário Vanderlúcio Rodrigues.

MINHA RUA ASFALTADA

Implantado em 2017, o programa Minha Rua Asfaltada se consolidou como uma grande ação de infraestrutura. Neste ano, a Prefeitura de Cuiabá chegou a 47 bairros beneficiado com a atividade, levando em consideração as obras concluídas, em execução e também aquelas que, neste momento, passam pelo processo de licitação. De acordo com levantamento da Secretaria de Obras Públicas, são nove comunidades da região Norte, 18 da Sul, 12 da Leste e oito da Oeste.