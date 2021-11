Indea inicia vigilância da produção de alevinos em Mato Grosso

Os prefeitos contemplados na primeira etapa do Imuniza Mais MT destacaram a iniciativa do Governo do Estado em premiar, no valor de R$ 1,8 milhão, os 15 municípios que obtiveram as melhores performances de vacinação contra a Covid-19 e Influenza. Os gestores afirmaram que os recursos serão destinados para melhor atender a população, bem como investir na infraestrutura e capacitação dos profissionais da saúde pública.

Os prêmios foram divididos entre seis categorias: municípios com menos de cinco mil habitantes; municípios entre cinco e 10 mil habitantes; 10 e 15 mil habitantes; 15 e 30 mil habitantes; 30 a 60 mil habitantes e municípios com mais de 60 mil habitantes.

Na categoria de 15 a 30 mil habitantes, Jaciara (a 147 km de Cuiabá) recebeu R$ 150 mil. A prefeita do município Andréia Wagner agradeceu a iniciativa do Estado em incentivar financeiramente o ritmo da imunização da população no estado. A gestora ainda afirmou que o recurso já está direcionado para comprar refrigeradores para conservar os imunizantes.

“Eu acho importante esse incentivo do governo para os municípios conseguirem melhorar a sua vacinação, inclusive, queremos fazer um desafio no nosso município de estar premiando o PSF que tiver a maior efetividade na vacinação das crianças que será a nossa próxima fase. O governo dá esse incentivo ao município e nós incentivamos o profissional que está na ponta e faz o trabalho de vacinação com uma melhor estrutura”, disse.

Já o município de Cocalinho (a 860 km de Cuiabá) recebeu R$ 80 mil na categoria de cinco até 10 mil habitantes. O prefeito Márcio Baco afirmou que o recurso será revertido para melhoria do Centro de Imunização. “Só temos a agradecer pela parceria do Governo do Estado e da Secretaria Estadual de Saúde no enfrentamento das doenças virais. Esse prêmio será revertido no Centro de Imunização para melhorar ainda mais a nossa estrutura e com isso dar mais qualidade a população de Cocalinho”, destacou.

O município de Torixoréu (a 576 km de Cuiabá) recebeu R$ 40 mil na categoria de até cinco mil habitantes. Segundo o prefeito Thiago Timo a premiação será aplicada na sala de vacinação e no PSF. “Foi uma alegria enorme para nós e toda a população ficando em terceiro lugar e graças a essa premiação. Desta forma, vamos deixar o município mais humanizado, melhorando na capacidade de atendimento, de equipamentos, aquisição de câmaras frias e na capacitação dos nossos profissionais da saúde que estão na linha de frente na imunização e combate das doenças”.

Premiações

Os valores foram entregues pelo governador Mauro Mendes e o secretário estadual de Saúde Gilberto Figueiredo, em cerimônia realizada na tarde de quinta-feira (18.11), no Palácio Paiaguás. Concorreram ao incentivo os municípios que alcançaram mais de 80% de cobertura vacinal contra influenza e mais de 90% de cobertura vacinal contra Covid-19.

“Premiamos os 15 municípios que participaram do programa e que, ao final, conseguiram obter as melhores colocações. Para mim, é uma grande satisfação não só entregar essa premiação simbólica, mas, acima de tudo, saber do esforço e do trabalho envolvidos nessa ação. A próxima etapa do Imuniza Mais MT englobará 12 vacinas e são vacinas que já estão disponíveis na rede pública há muitos anos, que visam combater doenças que já foram erradicadas”, declarou o governador Mauro Mendes.

Conforme o secretário Gilberto Figueiredo, o Imuniza Mais MT não é um programa criado apenas para distribuir prêmios, mas tem o objetivo de melhorar a infraestrutura e qualificar ainda mais as ações de imunização em Mato Grosso. “O advento da pandemia fez com que, em nível nacional, as coberturas vacinais de todos os imunizantes despencassem. Se não mudarmos essa rota, podemos ter o aumento de doenças imunopreveníveis. O foco é ampliar a cobertura vacinal de todas as vacinas”, justificou Gilberto Figueiredo.

Classificações

No extrato populacional um, com municípios com menos de cinco mil habitantes, ficou em primeiro lugar o município de Planalto da Serra, cuja premiação foi de R$ 60 mil. Nova Brasilândia ficou em segundo lugar e levou o prêmio de R$ 50 mil. Em terceiro lugar, está o município Torixoréu, que recebeu um incentivo de R$ 40 mil.

No extrato populacional dois, com municípios entre cinco e 10 mil habitantes, Cocalinho ficou em primeiro lugar (R$ 80 mil); Porto dos Gaúchos em segundo lugar (R$ 70 mil) e Campos de Júlio em terceiro lugar (R$ 60 mil).

No extrato populacional três, com municípios entre 10 a 15 mil habitantes, Nova Ubiratã ficou em primeiro lugar (R$ 100 mil) e Paranaíta em segundo lugar (R$ 80 mil). Nenhum munícipio alcançou a terceira categoria desse extrato.

No extrato populacional quatro, com municípios entre 15 a 30 mil habitantes, Jaciara ficou em primeiro lugar (R$ 150 mil) e Nova Xavantina em segundo lugar (R$ 120 mil). Nenhum munícipio alcançou a terceira categoria desse extrato.

No extrato populacional cinco, com municípios entre 30 a 60 mil habitantes, Poconé ficou em primeiro lugar (R$ 200 mil) e Campo Verde em segundo lugar (R$ 150 mil). Nenhum munícipio alcançou a terceira categoria desse extrato.

No extrato populacional seis, com municípios de mais de 60 mil habitantes, Rondonópolis ficou em primeiro lugar (R$ 300 mil), Lucas do Rio Verde em segundo (R$ 200 mil) e Primavera do Leste em terceiro lugar (R$ 150 mil).