Indea publica instrução normativa e permite plantio excepcional fora do calendário

É para se orgulhar: Minas Gerais é o primeiro – e único – destino brasileiro premiado no Traveller Review Awards, premiação da Booking.com que homenageia os parceiros de acomodações e transporte que oferecem os melhores serviços em hospitalidade segundo os clientes da plataforma. As belezas mineiras e a excelência em proporcionar ao viajante uma experiência única em nossa terra também levaram cinco troféus no Prêmio Nacional do Turismo, entregue pelo Ministério do Turismo em 2019.

Para ressaltar cada vez mais o setor e formar profissionais aptos a prestarem serviços de alta qualidade, o Sistema FAEMG/SENAR/INAES desenvolve o Programa Agente de Turismo Rural. A entidade ainda oferece outros cursos no segmento de Turismo Rural, tudo planejado para atender quem deseja empreender e quem já está no ramo e quer se aperfeiçoar.

Grupo de alunos durante aula prática em Caparaó (foto: Nathalie Guimarães)

Importância econômica e social

De acordo com a coordenadora do programa no SENAR MINAS, a analista técnica da Formação Profissional Rural, Marília Saraiva, “a premiação reflete a nossa tradição mineira em receber as pessoas, mostrando que estamos também nos profissionalizando no setor turístico. É um grande motivo de celebração e incentivo para nossos cursos voltados para o Turismo Rural, atividade comprovadamente reconhecida pela sua importância no desenvolvimento econômico e social dos municípios e da população”.

A analista destaca que o programa de qualificação Agente de Turismo Rural já capacitou cerca de 500 participantes, “que agora são profissionais aptos a atuarem com competência e estratégia em ações integradas de turismo com foco no meio rural, contribuindo para que o turismo em Minas Gerais seja cada vez mais reconhecido no nosso país e no mundo”.

Participantes do programa durante atividade prática em Carrancas (MG)

Conheça os cursos gratuitos relacionados ao Turismo Rural que o Sistema FAEMG oferece, em parceria com Sindicatos Rurais e outras entidades cooperadas:

Programa Agente de Turismo Rural

Condução em Trilhas e Roteiros

Empreendendo na Atividade Artesanal

Empreendendo no Espaço Rural

Empreendendo no Serviço de Alimentação

Prevenção de Acidentes

Leia a matéria completa sobre a premiação no Booking.com: https://news.booking.com/minas-gerais-e-uma-das-10-regioes-mais-acolhedoras-do-mundo/