Indea realiza simulado de emergência sanitária em aves

Militares do Corpo de Bombeiros (CBM-MT) e equipes do Instituto de Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) trabalharam nesta sexta-feira (23.08) para controlar um novo foco de incêndio, na Área de Proteção Ambiental (APA) de Chapada dos Guimarães. O fogo se iniciou na tarde de quinta-feira (22.08) e foi controlado parcialmente. No entanto, nesta sexta-feira de manhã voltou a se propagar em uma área de morraria, região de difícil acesso para as tropas terrestres.

O Comitê Temporário Integrado Multiagências de Coordenação Operacional (Ciman) foi acionado pelo ICMBio para auxiliar no combate ao incêndio. O Ciman é a unidade que coordena as ações de prevenção e repressão a incêndios em todo o Estado.

O esquadrão do ICMBio realizou o combate inicial e contou com apoio aéreo do Grupo de Aviação dos Bombeiros Militar, que decolou carregando três mil litros de água para apoiar as equipes terrestres que concentraram o combate na parte inferior da serra, para evitar a propagação do fogo nas residências das chácaras e sítios do local.

De acordo com o tenente-coronel BM Jean Oliveira, a aeronave monitorou os trabalhos e realizou a prevenção dos aceiros.

“O incêndio no momento está devidamente controlado e as equipes terrestres permanecem no local realizando o rescaldo e vigilância”, informou Oliveira.

Foram empregados 37 profissionais, sendo 12 do Corpo de Bombeiros, com equipamentos e veículos de combate a incêndio e uma aeronave.