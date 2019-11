Indicações apontam necessidade de melhorar estrutura de escolas em Tangará da Serra

Thiago discursa no plenário

Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

O deputado estadual Thiago Silva cobrou, novamente, na tribuna da Assembleia Legislativa, a construção- por parte do Estado- de escolas para atender as comunidades dos bairros Alfredo de Castro e Mathias Neves, em Rondonópolis.

Segundo o parlamentar, as regiões citadas têm crescido com a chegada de novos residenciais e carecem dessa atenção da Secretaria de Educação do Estado. “Temos nestas duas regiões diversos bairros e mais de cinco mil famílias que precisam de escolas públicas para atender crianças e jovens. Estamos cobrando um posicionamento do Estado quanto a esta demanda. O governo anterior fez o compromisso, porém não foi cumprido e as crianças precisam se deslocar até 10 km para estudar”, disse Thiago.

O deputado já esteve reunido com a secretária de Estado de Educação Marioneide Angélica e o vice-governador Pivetta, que é responsável pela Secretaria de Infraestrutura, apresentando a demanda e ressalta que a construção das escolas terá um impacto positivo no desenvolvimento educacional do município de Rondonópolis.