Indicações reivindicam melhorias para Barra do Bugres e Tangará da Serra

Foto: Marcos Lopes

A Assembleia Legislativa inicia a partir de segunda-feira (7) a Semana Estadual da Dislexia. Trata-se de uma iniciativa do deputado estadual Wilson Santos (PSDB) que é um ciclo de atividades para conscientizar profissionais da educação, saúde, pais, crianças e adolescentes a respeito dos sintomas da dislexia.

A proposta é conscientizar a sociedade e o poder público de que é possível viver e conviver como esse transtorno específico de aprendizagem.

A abertura oficial da Semana Estadual da Dislexia será as 14h no Auditório Licínio Monteiro, localizado no Palácio Dante Martins de Oliveira, prédio da Assembleia Legislativa.

Nos dias 7 e 8, haverá na sede da Unimed a palestra “Vendo o Mundo com outros olhos”. No dia 9, será realizada uma entrega de moções de aplauso na Câmara Municipal de Cuiabá.

Nos dias 10 e 16, a palestra “Vendo o Mundo com outros olhos” será realizada na sede do SENAI na Avenida XV de Novembro no bairro Porto em Cuiabá. No dia 11, o mesmo tema será abordado na sede do SENAC. No dia 18, será a vez do tema ser debatido na sede do SENAI do Distrito Industrial, às 14h e 19h.

No dia 23, às 18h, será na Escola Municipal de Educação Básica Juarez Sodré Farias, localizada na Rua João Carlos Pereira Leite, no bairro Araés, em Cuiabá.

Nos dias 29 e 30, a palestra “Vendo o Mundo com outros olhos” será realizada na Faculdade Invest, localizada na Rua Adauto Botelho, Bairro Jardim Alencastro, Cuiabá, a partir das 19h.

No último dia do evento, dia 30 de outubro, será realizada uma audiência pública na Câmara Municipal de Cuiabá, a partir das 8h, para discutir políticas públicas para pessoa com dislexia.