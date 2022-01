Inep divulga gabaritos das provas reaplicadas do Enem 2021

Depois de dois dias seguidos com recordes de temperatura, a temperatura no Rio de Janeiro hoje (19) reduziu um pouco, com a máxima ficando em 35,1º Celsius (ºC), bem abaixo do recorde da temperatura de ontem (18) neste verão, com mais de 39ªC. O tempo no município sofreu a influência de um sistema de alta pressão, que deixou o céu nublado a claro, com muito calor e sem registro de chuva durante todo o dia.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, os ventos variaram de fracos a moderados e as temperaturas estiveram em declínio em relação ao dia anterior, com mínima registrada de 22 ºC às 04h45 da madrugada na Estação Alto da Boa Vista e máxima de 35,1°C às 12h15 na Estação São Cristóvão, na zona norte da cidade.

A sensação térmica mais alta de hoje foi de 44,8ªC, registrada às 10h15, na estação meteorológica de Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Nesta terça-feira, (18), a sensação térmica na Cidade do Rio de Janeiro ultrapassou os 50ºC.