Inflação de aluguel de julho fica menor do que a do mês passado

O dólar comercial mantém a tendência de alta nesta semana. Após o fechamento com valorização na véspera, a moeda americana opera com variação positiva de 0,07%, cotado a R$ 3,787 nesta terça-feira (30). Os desdobramentos da agenda internacional seguem influenciando no comportamento do câmbio.

Dólar comercial fica em R$ 3,78, com alta de 0,07% em relação à segunda-feira

A agenda econômica densa segue no radar dos investidores. Os Bancos Centrais do Brasil e dos Estados Unidos vão definir quais serão as taxas de juros das respectivas economias. Os dois anúncios sobre a política monetária serão feitos no quarta. Desta maneira, o pregão desta terça será influenciado pelas expectativas sobre juros.

No cenário interno, as atenções começam a focar na volta do recesso parlamentar do Congresso. A volta das atividades dos parlamentares é importante para o mercado por conta dos debates sobre a reforma da Previdência . A proposta já foi aprovada no plenário em primeiro turno, mas ainda precisa passar por nova votação com todos os deputados.