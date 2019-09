Influenciadoras digitais conhecem o Pantanal mato-grossense em Cáceres

O fim de semana foi de muita aventura e belezas naturais. Oito influenciadoras digitais de Mato Grosso participaram da 2ª edição da Expedição Descubra MT, desta vez em Cáceres (177 km de Cuiabá). Durante três dias, elas conheceram as belezas do Pantanal mato-grossense e a infraestrutura para o turismo na região.

A ação faz parte do programa Investe Turismo, em parceria com o Ministério do Turismo, Embratur e Sebrae.

Já na recepção, conheceram a deliciosa pizza de pintado (peixe tradicional da região) no TuTus Restaurante. Depois do descanso, na sexta-feira (30.08), as meninas partiram para um passeio de barco a partir do Hotel Baiazinha e conheceram a fazenda Barranco Vermelho. Na propriedade, é possível se hospedar e reviver um pouco da história do lugar, que foi sede de um complexo industrial, nos anos de 1940 e 1950, da Sociedade Cooperativa Pastoril Barranco Vermelho Ltda.

A fauna pantaneira também foi um presente para as influenciadoras digitais, que passaram o sábado (31.08) entre o Hotel Pantanal Pousada 3 Rios e o Recanto do Dourado. Lá, puderam alimentar jacarés e admirar outros animais silvestres. Elas dormiram no Barco Hotel Minas do Pantanal.

No domingo (01.09), foi a vez de conhecer a cidade de Cáceres e sua história, viram a praia do Daveron e se deliciaram com o pintado no espeto no restaurante Kaskata Flutuante. Depois, foi a vez de se encantar com a Dolina Milagrosa, um poço de águas cristalinas que fica a 18 km da cidade, pela MT-341, sentido Barra do Bugres.

Mergulhadores profissionais garantem que já chegaram a 180 metros de profundidade sem alcançar o fundo e, por este motivo, só é permitido entrar na água com coletes de proteção. Para fazer mergulho com cilindro, somente com certificado de curso na área.

Participaram da expedição as influencers @marianaalmeida_oficial @belle.assuncao @lidia_paivaoficial @goularthnath @maysaleao @caarolpossamai @dicascba @embarque.comigo @descubramt. Siga no Instagram e veja os lugares maravilhosos que elas visitaram.