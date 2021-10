Iniciativa da Sedec insere municípios de Mato Grosso no Mapa do Turismo Brasileiro

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec-MT) participou da reunião da Instância de Governança da região turística do Vale do Juruena, em Juína, e no Empreende Guarantã, na cidade de Guarantã do Norte, nesta semana. E com o objetivo de esclarecer as novas diretrizes do Mapa do Turismo Brasileiro e direcionar os próximos passos para o setor em Mato Grosso, a Pasta tem percorrido o Estado e se reunido com representantes municipais do setor.

Conforme o secretário adjunto de Turismo, Jefferson Moreno, é preciso trabalhar em conjunto para que o segmento avance. “Para que Mato Grosso desenvolva toda sua potencialidade turística e tenha um turismo forte é necessário estar em contato próximo com a liderança dos municípios e é isso que estamos fazendo nestas últimas semanas. A inclusão das cidades do Estado no Mapa do Turismo Brasileiro é um passo importantíssimo na construção de uma roda do turismo sólida”, explica.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso em exercício, Eulália Oliveira, a jornada empreendida pela Sedec aos municípios tem trazido diversas demandas a conhecimento. “Ao percorrer o Estado, além de levar orientações sobre o turismo, também foi possível identificar questões ligadas a outros segmentos. É a presença do Estado nos municípios garantindo desenvolvimento econômico a todos”.

A iniciativa faz parte do plano de retomada do Turismo no pós-pandemia.